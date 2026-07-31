Biagio Antonacci trasforma un balcone di Lucera in un palco: il canto collettivo emoziona la città (e Laura Pausini) Biagio Antonacci sorprende Lucera con un’esibizione dal balcone: voce, pubblico e una canzone simbolo anticipano l’atmosfera di Unplugged 2026.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Non sempre servono grandi scenografie per creare un momento indimenticabile. A volte bastano una voce, una canzone amata da tutti e un pubblico pronto a lasciarsi coinvolgere. È quello che è successo a Lucera, dove Biagio Antonacci ha regalato ai cittadini un’anteprima speciale del suo nuovo progetto live. Alla vigilia del concerto all’Anfiteatro Romano, il cantautore ha trasformato un semplice balcone del centro storico in un palco improvvisato. Un incontro spontaneo tra artista e pubblico che ha subito fatto il giro dei social.

Biagio Antonacci canta dal balcone di Lucera: il pubblico diventa protagonista

La scena sembra uscita da un film. È sera, le strade del centro di Lucera sono illuminate dalle luci dei telefoni dei fan, mentre dalle finestre e dalla piazza arrivano sguardi curiosi e sorrisi. Poi compare Biagio Antonacci e inizia a cantare. Nessun grande impianto audio, nessuna band ad accompagnarlo: soltanto la sua voce e una delle sue canzoni più amate. Il cantautore sceglie "Iris (tra le tue poesie)", brano pubblicato nel 1998 nell’album Mi fai stare bene e diventato negli anni uno dei simboli della sua carriera. Dopo le prime note, accade qualcosa di speciale: le persone presenti sotto al balcone iniziano a cantare insieme a lui. In pochi secondi nasce un coro collettivo, spontaneo ed emozionante, capace di trasformare una strada del centro in una vera platea.

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Antonacci ha poi condiviso il momento sui suoi profili social, accompagnando il video con una dedica alla città: "Quanta vita c’è, quanta vita insieme a voi. Per ringraziare questa città e questa accoglienza. A domani Lucera ….. B." Un messaggio semplice, rivolto ai cittadini che il giorno dopo lo avrebbero accolto per il concerto ufficiale all’Anfiteatro Romano, seconda tappa del suo nuovo percorso musicale. Il video ha subito raccolto migliaia di reazioni, tra commenti emozionati dei fan e anche il messaggio di Laura Pausini, che ha risposto con una serie di cuori ed emoji di entusiasmo.

Unplugged 2026: il nuovo tour di Biagio Antonacci tra musica, storia ed emozioni

L’esibizione dal balcone rappresenta perfettamente lo spirito di Unplugged 2026, il progetto con cui Biagio Antonacci ha scelto di riportare la musica alla sua dimensione più autentica. Il tour prevede 40 concerti distribuiti in quattro luoghi simbolici italiani, scelti per il loro valore storico e artistico. Tra le location protagoniste ci sono il Teatro Greco di Tindari, l’Anfiteatro Romano di Lucera, l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera e il Teatro Grande di Pompei. Spazi in cui la musica incontra il fascino del passato e dove il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo.

Presentando il progetto, Antonacci aveva spiegato di voler portare le sue canzoni "in luoghi intrisi di storia e arte dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove". L’obiettivo è creare concerti più intimi, dove al centro rimangano la voce, le parole e il rapporto diretto con chi ascolta. La scelta di fermarsi più giorni nelle città del tour nasce proprio dal desiderio di vivere davvero quei territori, conoscere le persone, la cucina, le tradizioni e l’accoglienza locale. A Lucera questo legame è iniziato ancora prima del concerto, con un gesto semplice ma potente. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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