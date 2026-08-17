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"Ora che non c'è più ripenso a quei momenti, era speciale": Jason Priestley ricorda l'amico Luke Perry, scomparso 6 anni fa

L'attore e regista canadese, ex star di Beverly Hills 90210 si commuove ai microfoni del podcast Best With Them nel ripensare all'amico ecollega

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Sono passati sei anni da quel marzo 2019 in cui il mondo apprendeva della prematura scomparsa di Luke Perry, ma Jason Priestley non riesce ancora a parlarne senza finire per commuoversi. Il regista e attore canadese, ex star della serie tv Beverly Hills 90210 ha ricordato l’amico al podcast Best With Them, ripensando in particolare a una scena della serie in cui i due hanno recitato assieme e che considera il suo miglior lavoro dietro la macchina da presa.

"La scomparsa di Luke è stato uno shock": Jason Priestley si commuove ripensando all’ex collega e amico Luke Perry

"Il mio momento di regia preferito? Nell’ultimo episodio in assoluto girato da Luke Perry. Quando cade in ginocchio sotto la pioggia… avevamo colonne d’acqua ovunque e Luke cadeva in ginocchio, guardando verso il cielo e gridando", ha raccontato Priestley ai microfoni del podcast Best With Them. Dal 1990 al 2000 ha vestito nella serie i panni di Brandon Walsh, mentre Perry quelli di Dylan McKay. Priestley ha però anche girato alcuni episodi dello show, precisamente tra il 1993 e il 1995. "Luke e io ci stavamo divertendo un mondo a girare quella roba. Ora che lui non c’è più ripenso spesso a quei momenti", ha raccontato Priestley, evidentemente commosso. Una commozione che non lo abbandona ancora, dopo 6 anni dalla scomparsa dell’amico.

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Nei giorni successivi alla morte di Perry, nel 2019, Priestley gli aveva dedicato un post su Instagram: "Mi ci sono voluti un paio di giorni per capire come scrivere tutto questo. Il mio caro amico da 29 anni, Luke Perry, era una di quelle persone davvero speciali". "Luke non era solo una star. Era una luce incredibilmente luminosa che si è spenta decisamente troppo presto ed è per questo che io, e così tanti altri, stiamo soffrendo così tanto oggi", ha aggiunto.

Prima Shannen, poi Luke

Non è la prima volta che Jason Priestley parla pubblicamente dell’argomento della perdita. Già nel 2024, infatti, aveva dovuto parlare del tema quando si era trovato ad affrontare la scomparsa di un’altra storica compagna di cast, Shannen Doherty. "Mi sono svegliato il giorno del mio 50esimo compleanno e mi sono reso conto di aver già vissuto la maggior parte della mia vita", aveva dichiarato l’attore in un’intervista al The Mirror. "La scomparsa di Luke è stata un vero e proprio shock perché non aveva nulla che non andasse. Eravamo vicini di casa oltre che amici e trascorrevamo molto tempo insieme. Abbiamo condiviso davvero tanto", aveva confidato all’epoca riguardo l’amico.

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