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La nuova avventura di Andrea Pisani a Milano dopo la rottura con Beatrice Arnera (e la 'Cena di classe' con lei)

Il comico parteciperà all’appuntamento annuale firmato Best Movie che premierà il meglio della cultura pop con tanti ospiti, incontri e sorprese.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo la fine della relazione con Beatrice Arnera, e la collaborazione sul set del film Cena di classe, il comico e attore Andrea Pisani è tornato a concentrarsi sui nuovi appuntamenti con il suo amato pubblico. Il prossimo sabato 30 maggio sarà infatti tra i protagonisti del Best Movie Day, una giornata interamente dedicata alla cultura pop e all’intrattenimento che si terrà a Milano. Un evento che riunirà appassionati e volti noti del settore tra live talk, meet & greet, anteprime, incontri e la consegna dei Best Movie Awards che premiano il meglio dell’intrattenimento. Ecco tutti i dettagli.

Andrea Pisani ospite al Best Movie Day di Milano

Dopo mesi intensi tra cambiamenti personali, tournée e impegni televisivi, il comico Andrea Pisani è pronto a riaffacciarsi al mondo degli eventi cinematografici portando sul palco del Best Movie Day proprio la sua esperienza legata a Cena di classe, la commedia che lo ha visto recitare accanto a diversi volti noti, tra cui proprio l’ex compagna Beatrice Arnera. Insieme a lui ci saranno anche Francesco Mandelli, attore e regista della stessa commedia, e lo storico collega e amico Luca Peracino.

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L’evento, organizzato da Duesse Media Network, si svolgerà presso il Multisala Gloria Notorious Cinemas e proporrà una vera e propria maratona tra incontri, talk, anteprime e momenti speciali con il pubblico. Cuore della manifestazione saranno i Best Movie Awards, giunti alla loro quinta edizione, che celebreranno i protagonisti dell’anno non solo nel cinema ma anche nella serialità, nei fumetti e nei nuovi linguaggi digitali.

Best Movie Day, tutti gli ospiti dell’evento

Tra gli altri ospiti che presenzieranno all’evento troveremo Zerocalcare, protagonista di un panel sulla sua nuova serie Netflix Due Spicci, e Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico e del podcast Passa dal BSMT. Così come la giovante e talentuosa cantante Sarah Toscano, reduce dal successo del suo esordio come attrice nel film Netflix Non abbiam bisogno di parole; Nicola Nocella, interprete e produttore, quest’anno sul grande schermo con Lo chiamava Rock & Roll, e Ugolize, creator tra i più seguiti del momento.

A loro si aggiungeranno anche Alex Polidori, voce italiana di alcune delle star più amate della nuova generazione come Timothée Chalamet e Tom Holland, e l’iconico Rocco Papaleo, reduce dal successo del film Il bene comune. La ricchissima giornata si concluderà poi in serata con l’anteprima di un attesissimo film internazionale, presentato in compagnia di Zerocalcare. L’appuntamento è quindi per il 30 maggio ad un evento davvero imperdibile.

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