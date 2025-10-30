Dario Berrettini, chi è il nuovo fidanzato di Alessia Fabiani e come l'ha salvata Alessia Fabiani torna a parlare d’amore: svela per la prima volta il compagno che ha tenuto segreto per anni e racconta il ruolo speciale che ha avuto nella sua vita.

L’Isola dei Famosi è ormai un lontano ricordo per Alessia Fabiani, che negli ultimi anni ha preferito mantenere riservata la sua vita privata. Dopo anni di silenzio, però, la showgirl ha deciso di condividere con i suoi follower una parte molto importante della sua vita: il suo fidanzato Dario Berrettini, l’uomo che l’ha sostenuta e accompagnata nei momenti più difficili.

Alessia Fabiani, chi è il nuovo compagno Dario Berrettini

Dario Berrettini, fino a questo momento lontano dai riflettori, è entrato nella vita di Alessia con discrezione e pazienza. La showgirl lo definisce l’uomo che l’ha "salvata, accompagnata e sorretta" in anni che lei stessa ha voluto proteggere dalla curiosità pubblica. Non si tratta di un gesto imposto da lui, ma di una scelta precisa di Alessia, che ha voluto custodire il loro amore come un segreto prezioso, tutto suo.

Le immagini pubblicate sui social mostrano una coppia felice e affiatata: sorrisi spontanei, abbracci, momenti di complicità che raccontano un rapporto solido e autentico. Dario è riuscito a conquistare Alessia proprio grazie alla sua discrezione e al rispetto della sua privacy, caratteristiche che oggi rendono la loro storia ancora più significativa. "Merita che io lo urli perché è l’unico che non mi ha mai chiesto di farlo", ha confessato la showgirl con emozione, ufficializzando la relazione agli occhi dei fan.

Un amore riservato ma potente

Per Alessia Fabiani, oggi 48 anni, Dario non è solo un compagno ma anche un punto di riferimento emotivo fondamentale. La showgirl, mamma dei gemelli Kim e Keira nati nel 2012 dall’ex Fabrizio Cherubini, ha spesso affrontato situazioni complesse legate alla notorietà, ma accanto a Dario ha trovato la sicurezza e la stabilità necessarie per vivere serenamente. Dopo anni in cui il pubblico conosceva solo alcuni aspetti della sua vita privata, la rivelazione del suo amore segreto rappresenta una vera e propria liberazione.

Alessia ha sempre bilanciato il ruolo di madre e la carriera artistica, affermandosi prima come Letterina di Passaparola e poi come attrice teatrale. Il legame con Dario le ha permesso di affrontare questi anni con maggiore equilibrio e tranquillità. La coppia dimostra che l’amore, quando è autentico, può esistere anche lontano dai riflettori e senza bisogno di conferme pubbliche.

Tra carriera e nuovi progetti

Nonostante la vita sentimentale sia tornata al centro dell’attenzione, Alessia Fabiani continua a coltivare la sua carriera con passione. La showgirl non chiude la porta a nuovi programmi di avventura come Pechino Express, confermando la sua passione per i viaggi e per le esperienze fuori dal comune.

L’Isola dei Famosi resta un capitolo importante del suo percorso, ma Alessia sembra pronta a vivere una nuova fase della vita, più equilibrata e felice, tra amore, famiglia e progetti professionali. Dario Berrettini, con la sua discrezione e il suo sostegno costante, è diventato parte integrante di questa nuova fase, dimostrando quanto un rapporto autentico possa rappresentare una vera ancora nei momenti più complessi.

