Berrettini-Arnaldi, quarti Roland Garros oggi in TV: orario, il record italiano (senza Sinner) e la decisione sulla diretta in chiaro Oggi mercoledì 3 giugno 2026 va in scena l’ultimo quarto di finale del torneo parigino, che sarà un derby azzurro: dove vedere il match in tv e in streaming

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Roland Garros non è mai stato così azzurro. Oggi mercoledì 3 giugno 2026, infatti, vanno in scena i quarti di finale dello Slam parigino, dove per la prima volta nella storia sono presenti ben tre italiani. Nonostante l’uscita di scena di Jannik Sinner, infatti, oggi Flavio Cobolli sarà impegnato contro Auger Aliassime, mentre in serata ci sarà la sfida tutta azzurra tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Scopriamo dove vederla in diretta tv e streaming.

Roland Garros 2026, Berrettini-Arnaldi: chi la trasmette (mercoledì 3 giugno 2026)

Oggi mercoledì 3 giugno 2026 cala il sipario sui quarti di finale del Roland Garros. Nel leggendario stadio di Parigi ci si gioca l’accesso alla seconda semifinale (la prima sarà tra Sascha Zverev e Jakub Mensik), dove ci sarà sicuramente un italiano. Dopo Cobolli-Auger Aliassime, infatti, alle ore 20:15 va in scena la sfida e ‘derby’ azzurro Berrettini-Arnaldi. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali Eurosport, tramite app su smart tv e dispositivi mobili. Diretta streaming disponibile in streaming sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. Matteo Berrettini arriva dalle vittorie con Fucsovics, Rinderknech, Comesana e Cerundolo, mentre Matteo Arnaldi arriva a i quarti dopo avere eliminato Griekspoor, Tsitsipas, Collignon e Tiafoe.

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20:15 Berrettini – Arnaldi | in onda in esclusiva su Eurosport, streaming disponibile su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels

Il record italiano a Parigi e i prossimi match in chiaro

Il tennis italiano sta vivendo un momento magico e, anche senza Jannik Sinner, ha toccato una nuova vetta. Nonostante l’uscita di scena del numero uno al mondo al secondo turno, infatti, sono be tre gli azzurri che hanno raggiunto i quarti di finale del Roland Garros (si tratta del record assoluto). Dopo Flavio Cobolli toccherà a Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi; i due compagni di Coppa Davis si schierano per la prima volta dai lati opposti del campo, dal momento che non si sono mai affrontati in carriera. La sfida – come detto – non sarà trasmessa in chiaro, ma per il futuro prossimo non sono da escludere sorprese. Non è infatti da escludere che Sky possa decidere di passare la semifinale in chiaro su Nove o, più probabilmente, l’eventuale finale se con un italiano in campo.

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