Bernardo Bertolucci, chi era la moglie Clare Peploe: la passione in comune, i matrimoni e la malattia

Due grandi artisti uniti non solo dalla passione per il cinema, ma anche da un amore che li ha visti insieme fino alla morte: scopriamo di più su di loro.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv.

Bernardo Bertolucci è stato uno dei più grandi registi, sceneggiatori e produttori italiani. Con film come Ultimo tango a Parigi, Novecento, Il tè nel deserto e soprattutto L’ultimo imperatore, premiato con ben nove Oscar, Bertolucci ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema internazionale. Ma parlando della vita e della carriera del grande regista, è doveroso sottolineare la figura più importante della sua vita. Bertolucci ha infatti condiviso gran parte della sua vita privata e artistica con una donna che, come lui, respirava cinema in ogni gesto: Clare Peploe, rimasta accanto a lui fino alla morte. Scopriamo di più su di loro.

Chi era Clare Peploe, moglie di Bernardo Bertolucci

Nata nel 1941 a Dar es Salaam, in Tanzania, e cresciuta tra l’Italia e l’Inghilterra, Clare Peploe era figlia di Sir William Peploe, diplomatico britannico, e sorella di Mark Peploe, sceneggiatore che ha collaborato con Antonioni e con Bertolucci stesso. Una famiglia cosmopolita che ha portato Clare ad innamorarsi del cinema e ad intraprendere la carriera prima come sceneggiatrice e poi come regista. Negli anni, Clare ha collaborato molte volte con il marito, firmando però soltanto due sceneggiature: La Luna e L’assedio. Tra le principali opere firmate da regista ricordiamo invece Alta stagione (1987) e Il trionfo dell’amore (2001).

Bertolucci e Clare Pepleo si sono incontrati per la prima volta nel 1970 a Roma durante una proiezione di La strategia del ragno. Qualche anno più tardi i due hanno iniziato a frequentarsi innamorandosi l’uno dell’altra, fino a convolare a nozze nel 1978. Entrambi consideravano il cinema un mezzo di esplorazione del mondo e di sé stessi: lui con i suoi affreschi epici e visionari, lei con un tocco più intimo e personale. Marito e moglie sono rimasti insieme fino alla morte di Bertolucci, avvenuta nel 2018 all’età di 77 anni per un tumore. Clare Peploe è invece morta circa tre anni dopo, nel 2021, all’età di 79 anni sempre a seguito di una grave malattia.

Bernardo Bertolucci e Clare Peploe, gli amori e i matrimoni

Mentre tra gli amori di Clare People risalta solamente il marito Bernardo Bertolucci, il regista è convolato a nozze ben due volte prima di incontrare la donna che gli è poi rimasta accanto per il resto della vita. Bertolucci si è infatti sposato perla prima volta con l’attrice Adriana Asti, salvo poi divorziare e risposarsi nel 1967 con la costumista e scenografa Maria Paola Maino. La relazione è poi giunta al termine circa cinque anni dopo. Infine, il regista si è sposato per la terza e ultima volta proprio con Clare Peploe.

Programmi

