Berlino torna a colpire: il furto della “Dama con l’Ermellino” accende la nuova stagione Nel nuovo capitolo dello spin-off de La Casa di Carta, Berlino prepara un colpo inedito tra arte, inganni e vendetta: il trailer svela il piano

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Berlino è pronto a rientrare in scena con un piano che promette di alzare ancora una volta l’asticella dell’ingegno criminale. Il nuovo capitolo dello spin-off de La casa di carta arriva su Netflix il 15 maggio e ha già acceso l’attesa dei fan. Il trailer ufficiale di Berlino e la dama con l’ermellino mostra un’operazione elegante, costruita nei minimi dettagli. Ma, come sempre, nulla è davvero ciò che sembra quando c’è di mezzo Andrés de Fonollosa. Tra arte rinascimentale, aristocrazia e vendetta personale, il gioco si fa più pericoloso che mai. E Siviglia diventa il palcoscenico perfetto per un nuovo, sofisticato inganno.

Il piano: il furto della Dama con l’Ermellino e l’inganno perfetto

Nel cuore della nuova stagione c’è un colpo che, almeno in apparenza, ha dell’impossibile: il furto del celebre dipinto La dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci. Berlino, affiancato da Damián, riunisce la sua squadra a Siviglia per mettere in scena una delle operazioni più ambiziose mai progettate nella saga. Ma il dipinto è solo una copertura. Il vero obiettivo è un altro: una potente coppia aristocratica, il Duca e la Duchessa di Malaga, che credono di poter manipolare la situazione a loro favore. In realtà, stanno sottovalutando pericolosamente Berlino, risvegliando il suo lato più oscuro e una vendetta che covava da tempo.

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La struttura narrativa, composta da otto episodi, alterna tensione, strategia e colpi di scena, mantenendo il marchio di fabbrica della serie: un piano perfetto che si sgretola solo per rivelare qualcosa di ancora più complesso. Siviglia, con la sua atmosfera elegante e decadente, diventa il luogo ideale per un gioco di specchi dove nessuno è davvero chi dice di essere.

Cast, nuovi personaggi e il ritorno del Professore

Il ritorno di Berlino, interpretato da Pedro Alonso, è affiancato da un cast ricco di volti noti e nuove presenze destinate a cambiare gli equilibri della storia. Tornano Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez, ognuno con un ruolo chiave nella nuova operazione criminale.

A loro si aggiungono nuovi personaggi come Candela, interpretata da Inma Cuesta, una figura imprevedibile destinata a destabilizzare il gruppo.

José Luis García-Pérez e Marta Nieto danno invece vita alla coppia aristocratica al centro del piano, tra lusso, potere e fragilità nascoste. Tra le sorprese più attese c’è anche la partecipazione speciale di Álvaro Morte nei panni del Professore, un cameo che riaccende il legame con La casa di carta e riporta in superficie la connessione più profonda con il passato di Berlino.

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