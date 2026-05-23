Berlino e la dama con l'ermellino, la spiegazione del finale della serie Netflix spin-off de La Casa di Carta
Come si conclude la seconda stagione dello spin-off della celebre serie spagnola di Netflix? Ecco tutte le risposte di cui avevate bisogno
Nella seconda stagione della serie spin-off de La Casa di Carta, dedicata al personaggio di Berlino, ci dirigiamo a Siviglia, dove il carismatico ladro è alle prese con un colpo che ha dell’impossibile: rubare il dipinto della Dama con l’Ermellino. Il colpo, però, è solo una copertura per un piano più grande, ovvero distruggere il potente duca Alvaro Hermoso de Medina. Se non avete chiaro come sia finita la serie, eccoci in vostro soccorso con una spiegazione dettagliata del finale di Berlino e la dama con l’ermellino, trasmesso in esclusiva in streaming su Netflix. Ovviamente ci saranno pesanti spoiler sulla stagione, quindi se non l’avete ancora vista continuate a leggere ritenendovi avvisati.
La spiegazione del finale di Berlino e la dama con l’ermellino
Sotto alla dimora del conte, infatti, si cela un caveau con all’interno centinaia di milioni di dollari in contanti e numerose opere d’arte rubate. Quando la banda lo scopre, il dipinto perde improvvisamente di valore e il piano diventa quello di svaligiare il bunker del duca senza che lui se ne accorga.
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La tensione arriva al suo massimo quando i sofisticati sistemi di sicurezza della camera si attivano e si innesca un meccanismo che crea un anello di fuoco che riduce drasticamente l’ossigeno, trasformando il luogo in una trappola mortale. Bruce e Roi rischiano la vita per completare l’estrazione del denaro mentre il resto della squadra tenta disperatamente di mantenere il controllo della situazione. Nel frattempo, Berlino continua il suo gioco psicologico con il conte Alvaro. Proprio grazie alle sue capacità affabulatorie la banda riesce a portare a termine entrambe le operazioni: il furto del quadro e quello all’interno del caveau.
Un finale struggente per l’addio di Cameron
La conclusione della stagione è segnata dalla ferita causata dalla morte di Cameron. La ragazza, dopo essere stata catturata, si rifiuta di tradire i suoi compagni e viene uccisa. Non prima, però, di aver lasciato un messaggio vocale a Roi in cui confessa di averlo sempre amato. Messaggio che gli arriva solo dopo la sua morte.
In un ultimo twist finale, Berlino decide di non arricchirsi rivendendo le opere d’arte rubate, ma di rimandarle anonimamente ai vari musei. Il suo obiettivo era infatti quello di togliere al duca Alvaro ciò che gli dava potere. Alla fine di tutto, il duca perde ogni cosa: il denaro, la collezione, la moglie Genoveva e perfino la fiducia delle persone che lavoravano per lui. Berlino, invece, riesce finalmente a lasciarsi alle spalle il colpo e sposa Candela, chiudendo la stagione con una vittoria quasi totale.
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