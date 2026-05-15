Berlino 2, la Dama con l’Ermellino diventa una trappola: su Netflix il colpo a Siviglia diventa un labirinto di ricatti e vendetta
Berlino 2 debutta oggi, 15 maggio 2026, su Netflix: nella seconda stagione della serie, Siviglia diventa teatro del nuovo e grande colpo tra vendetta e inganni.
Sono passati due lunghi anni dall’ultima missione parigina ma, finalmente, l’attesa è finita: debutta oggi, venerdì 15 maggio 2026, Berlino 2, la seconda stagione della serie Netflix che ha incantato milioni di utenti consacrando lo spin-off de La Casa di Carta a un successo mondiale. E così, dopo Parigi, la nuova tappa per Andrés de Fonollosa (interpretato da Pedro Alonso) e compagni è Siviglia per un colpo davvero ambizioso: rubare la Dama con L’Ermellino… ma sarà davvero questo l’obiettivo? Scopriamo insieme tutti i dettagli e vediamo chi ci sarà nel cast, tra conferme e nuovi volti.
Berlino 2, la trama della seconda stagione della serie Netflix
Appuntamento imperdibile oggi, 15 maggio 2026, su Netflix: arriva, infatti, Berlino 2, la seconda stagione della serie spagnola di successo, spin-off de La Casa di Carta. Cerchiamo di arrivare preparati alla visione degli otto episodi, quindi, diamo un’occhiata alla trama. La nuova storia segue Berlino e Damián, che riuniscono la banda per organizzare un colpo a Siviglia. Il piano ruota attorno al celebre dipinto di Leonardo da Vinci,La dama con l’ermellino, che però non è il vero obiettivo: il furto serve solo come copertura. Il bersaglio reale è il Duca di Malaga e sua moglie, una coppia che tenta di ricattare Berlino. Durante l’operazione, ambientata in Spagna, il gruppo incontra nuovi personaggi come Candela e la coppia formata dal Duca Álvaro Hermoso de Medica e dalla Duchessa Genoveva Dante.
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Il piano prevede quindi una finta rapina del dipinto per intrappolare i veri nemici. Da questa vicenda emerge un lato più oscuro di Berlino, con una trama più orientata alla vendetta rispetto alla stagione ambientata a Parigi, che era invece incentrata su un colpo di gioielli e su una componente più sentimentale.
Il cast di Berlino 2: chi torna nel cast e chi sono i nuovi personaggi
Pedro Alonso è il protagonista indiscusso dell’intero spin-off. Nella serie originale (La Casa di Carta) interpreta Berlino, uno dei personaggi più carismatici e controversi della banda del Professore, noto per la sua ambiguità morale. In Berlino 2, il personaggio viene approfondito ed emerge un lato più strategico, quasi oscuro, ma anche vulnerabile: non è solo un ladro elegante, ma un uomo ossessionato dal controllo delle emozioni e delle relazioni, che influenzano la riuscita del piano della rapina. Nel cast torna anche la banda al completo, e ogni personaggio ha un ruolo più definito rispetto alla prima stagione.
Michelle Jenner (Keila)
Già protagonista della serie storica spagnola Isabel, interpreta Keila, genio dell’ingegneria elettronica. In questa stagione diventa il cervello tecnico del colpo, con un ruolo più centrale nella gestione dei sistemi di sicurezza del bersaglio.
Tristán Ulloa (Damián)
Noto anche per El caso Asunta e Warrior Nun, Ulloa interpreta Damián, consigliere e figura razionale della banda. In Berlino 2 il suo ruolo si evolve: non è solo un alleato, ma una coscienza critica che spesso si scontra con le scelte impulsive di Berlino.
Begoña Vargas (Cameron)
Vista in Bienvenidos a Edén, interpreta Cameron, personaggio impulsivo e instabile. In questa stagione il suo ruolo diventa più drammatico: è coinvolta direttamente in una sottotrama sentimentale che mette a rischio l’intera operazione.
Julio Peña Fernández (Roi)
Reso celebre dal film A través de mi ventana, interpreta Roi, il giovane membro della banda e uno dei più fedeli a Berlino. Il suo personaggio in Berlino 2 cresce in maturità, diventando sempre più coinvolto nelle decisioni operative.
Joel Sánchez (Bruce)
Specialista dell’azione, Bruce è il "braccio operativo" del gruppo. In questa stagione ha un ruolo più attivo nei conflitti fisici e nelle fughe, consolidando la sua posizione come esecutore principale del piano.
Spazio anche a nuovi volti nel cast di Berlino 2:
Inma Cuesta (Candela)
Attrice premiata vista in La novia e El desorden que dejas. Interpreta Candela, una figura enigmatica che entra nella vita di Berlino e influenza direttamente le sue scelte emotive e strategiche.
Marta Nieto (Duchessa di Málaga)
Conosciuta per il film Madre, interpreta una nobildonna coinvolta indirettamente nel colpo. Il suo ruolo rappresenta il lato più "politico" della rapina.
José Luis García-Pérez (Duca di Málaga)
Attore noto in produzioni storiche spagnole come Honor. Nella serie è una figura aristocratica che diventa uno degli ostacoli principali della banda.
Tra i personaggi secondari ma già noti al pubblico, troviamo invece:
Najwa Nimri (Alicia Sierra in La Casa di Carta) compare in un cameo legato alle indagini sul colpo
Itziar Ituño (Raquel Murillo/Lisbon in La Casa di Carta) appare in una breve connessione narrativa con il mondo del Professore
Álvaro Morte (il Professore) è confermato in un cameo speciale secondo le anticipazioni della stagione.
Curiosità su Berlino 2: dov’è stata girata la seconda stagione della serie
Ci sono delle curiosità che riguardano Berlino 2. Innanzitutto, il rinnovo per la seconda stagione è arrivato rapidamente dopo il debutto della prima, grazie al successo del personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso. La serie, è composta da otto episodi, è scritta da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato insieme al team storico del franchise. Riguardo alle location, le riprese si sono svolte principalmente in Spagna, in particolare a Siviglia, Madrid e San Sebastián.
Guida TV
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15 Maggio 2026
LadykillersLa7 Cinema
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