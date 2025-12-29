Amazon Prime Video, l’iconico duello tra Nord e Sud nel film che ha messo d'accordo tutta l'Italia Il talento di Alessandro Siani illuminerà il vostro salotto: su Prime Video arriveranno due suoi film super amati con al centro un grande dibattito. I dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

In questo clima di feste, felicità, decorazioni, atmosfere accoglienti e la compagnia di amici e parenti, possono mai mancare le risate? Certo che no! Ed è proprio per questo che Prime Video ha deciso di regalare ore di spensieratezza e divertimento ai suoi utenti con un gran bel regalo. Sulla piattaforma, dal 1° gennaio 2026, saranno disponibili ben due film di Alessandro Siani, forse i due che hanno contribuito a renderlo così amato dal pubblico: Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Li ricordate, vero? E come dimenticare anche il cast esplosivo che arricchisce queste pellicole, partendo da Claudio Bisio fino a Valentina Lodovini. Di seguito, tutti i dettagli.

Alessandro Siani è irriverente nei film di successo Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord

Il paragrafo introduttivo dice tutto: il 2026 potete inaugurarlo tra risate e battute divertentissime con Alessandro Siani. Eh sì, perché su Prime Video tornano due suoi film indimenticabili: Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Per chi non li ricordasse, diamo una spolverate ai ricordi.

Benvenuti al Sud (2010)

Questa pellicola è piaciuta sin da subito perché, in modo semplice e intelligente, utilizza l’umorismo per ‘distruggere’ i classici stereotipi e pregiudizi tra Nord e Sud. Alberto Colombo (Claudio Bisio), direttore di un ufficio postale in Brianza, finge di essere paraplegico per ottenere il trasferimento a Milano e accontentare la moglie Silvia (Angela Finocchiaro). Scoperto, viene invece mandato a Castellabate, nel Cilento. Inizialmente preoccupato dalle dicerie sul Sud, presto scopre la gentilezza della gente e la bellezza del luogo. Per non contraddire i pregiudizi della moglie, le racconta bugie che, quando Silvia decide di visitarlo, si trasformano in una complicata e crescente messinscena. Nel cast, oltre a Siani, troviamo:

Claudio Bisio

Angela Finocchiaro

Valentina Lodovini

Nando Paone

Giacomo Rizzo

Teco Celio

Fulvio Falzarano

Nunzia Schiano

Alessandro Vighi

Francesco Albanese

Salvatore Misticone

Riccardo Zinna

Naike Rivelli

Benvenuti al Nord (2012)

Nonostante alcuni giudizi contrastanti, anche il sequel si è rivelato un grande successo. A prevalere su tutto è la chimica e la complicità perfetta tra Alessandro Siani e Claudio Bisio e, il film fa capire come quei pregiudizi che ‘assalgono’ il Sud, siano presenti (anche se in maniera diversa) anche al Nord. Due anni dopo gli eventi del primo capitolo, Alberto vive a Milano e Mattia lavora come postino a Castellabate con la moglie e la famiglia. I continui attriti tra moglie e suocera spingono Maria a lasciare Mattia, che decide di trasferirsi al Nord per riconquistarla. Arrivato a Milano, si trova a vivere con Alberto, alle prese con problemi matrimoniali e un lavoro sempre più impegnativo sotto il nuovo direttore delle poste. Mentre entrambi cercano di affrontare le proprie responsabilità e riscoprire il valore della famiglia, l’arrivo di Maria e dei suoi familiari complica ulteriormente le cose, mettendo in dubbio le vere intenzioni di Mattia. Nel cast:

Claudio Bisio

Alessandro Siani

Angela Finocchiaro

Paolo Rossi

Valentina Lodovini

Giacomo Rizzo

Nando Paone

Nunzia Schiano

Fulvio Falzarano

Salvatore Misticone

Francesco Migliaccio

Francesco Brandi

Ippolita Baldini

Alessandro Vighi

Gianmarco Pozzoli

Dove vedere Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord in streaming

I due iconici film di Alessandro Siani saranno disponibili in streaming giovedì 1° gennaio 2026 sulla piattaforma Prime Video. Non perdeteli se volete delle risate assicurate!

