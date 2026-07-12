Bentornati al Sud, vita stravolta per Claudio Bisio nel nuovo film: lo spoiler annuncia guai Il prossimo film della celebre saga comica vedrà grossi cambiamenti per il personaggio di Claudio Bisio: uno spoiler dal set svela tutto

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Chi ha amato la coppia formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani nei cult Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord attende già con ansia l’uscita di Bentornati al Sud, il terzo film della saga comica che, a quanto pare, vedrà di grandi cambiamenti, soprattutto per uno dei due protagonisti.

Bentornati al Sud, cambio di vita per Claudio Bisio e "crisi di coppia"

A rivelare i primi, divertenti dettagli del nuovo film (con un pizzico di spoiler) è stata Angela Finocchiaro, che torna ad interpretare la moglie di Bisio. Stando a quanto svelato in anteprima in un’intervista al Corriere della Sera, le cose per la coppia si faranno ancora più complicate a causa di un cambiamento importante nella vita del direttore delle Poste.

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"Nel film sono sempre sposata con Claudio Bisio, solo che ora è in pensione e non lo sopporto più tanto…", ha annunciato la Finocchiaro. La nuova storia racconterà dunque una realtà in cui molti si ritroveranno: una coppia di lunga data che, complice la pensione di lui, si ritrova a dover condividere molto più tempo sotto lo stesso tetto, scoprendo quasi di non conoscersi più. "Nel film è un uomo fragile, l’opposto del macho", ha aggiunto l’attrice, sottolineando però che è proprio questa la caratteristica che più le piace di lui.

Niente soliti cliché ‘nord-sud’ nel nuovo film

A rendere tutto naturale ci pensa la loro fortissima intesa nella vita reale: cresciuti entrambi nella stessa Milano, i due attori condividono lo stesso background culturale, un’alchimia che si riflette immediatamente sulla scena. E per quanto riguarda il rischio di cadere nei soliti cliché del confronto Nord-Sud? Nessun pericolo, assicura l’attrice. Il segreto sta tutto in una scrittura intelligente, ha sottolineato la Finocchiaro: ridere dei propri difetti e dei luoghi comuni, proprio come è accaduto nei primi capitoli, non divide, ma anzi diventa un collante per il pubblico.

Le riprese di Bentornati al Sud sono iniziate ufficialmente lunedì 8 giugno 2026. Il set è partito proprio da dove tutto era cominciato ben 16 anni prima: lo storico borgo di Castellabate, in provincia di Salerno. Per goderci questa nuova avventura bisognerà attendere solo qualche mese: l’uscita è fissata per il 25 dicembre. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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