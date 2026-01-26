Siani e Bisio di nuovo insieme, la sfida tra Nord e Sud tornerà sul grande schermo: l’annuncio a sorpresa La coppia più amata della commedia italiana è pronta a tornare: Siani e Bisio di nuovo insieme al cinema per una 'nuova' avventura dal sapore nostalgico.

Una notizia più bella e gioiosa di questa non sempre ci capita e, proprio per questo, siamo felicissimi di dirvi che presto (almeno si spera) vedremo nuovamente insieme sul grande schermo Alessandro Siani e Claudio Bisio. A quanto pare, a distanza di anni dal successo dei primi film, la saga di Benvenuti al Sud tornerà con un nuovo capitolo intitolato Bentornati al Sud, annunciato ufficialmente al TG5 dall’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta. Incredibile, vero? Le indiscrezioni che circolavano già nel 2023, si sarebbero rivelate fondate. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più e cosa potremmo aspettarci.

Bentornati Al Sud, Siani e Bisio insieme in una nuova commedia: l’annuncio e le prime conferme

Dopo anni di indiscrezioni, Bentornati al Sud è ufficialmente in cantiere. L’annuncio è arrivato direttamente da Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, durante il TG5. Già nel 2023 circolavano voci sulla possibilità di un terzo capitolo, con Alessandro Siani che aveva confessato a Fanpage.it: "Ci stiamo pensando seriamente perché finalmente abbiamo condiviso un’idea divertente e che crea spunti di riflessione", lasciando la palla ai produttori. Il progetto segna il ritorno della coppia Siani-Bisio, pronta a dare continuità a un filone di successo. La produzione ha già avviato i sopralluoghi a Castellabate, mentre rimangono top secret la data di uscita e il resto del cast, con l’obiettivo di ricreare l’atmosfera che rese il borgo cilentano meta di migliaia di cinefili.

Cosa aspettarsi dal film Bentornati Al Sud

A convincere i protagonisti è stata un’idea forte: come spiegato da Claudio Bisio, l’intento non è replicare gag già viste, ma osservare come sia cambiata l’Italia a quindici anni dal primo scontro culturale tra il milanese Alberto Colombo e il postino Mattia Volpe. Se Benvenuti al Sud raccontava le differenze del Paese con leggerezza, oggi la sfida sarà capire se "abbia ancora senso ‘prendere in giro’ quel divario tra Settentrione e Meridione" (che ha sempre segnato il nostro Paese da generazioni). L’obiettivo è trovare e mostrare nuovi spunti comici che mettono in risalto un’Italia profondamente diversa.

Benvenuti Al Sud, di cosa parla il primo film della saga

Il primo film della saga, Benvenuti Al Sud, ha riscosso un successo incredibile. Ecco la trama: Alberto Colombo (Claudio Bisio), direttore di un ufficio postale in Brianza, desidera trasferirsi a Milano per accontentare la moglie Silvia (Angela Finocchiaro). Per ottenere il trasferimento, finge di essere paraplegico, ma il trucco viene scoperto e viene mandato a Castellabate, nel Cilento. Inizialmente spaventato dai racconti negativi sul Sud, Alberto scopre presto la cordialità della gente e la bellezza dei luoghi. Per non deludere la moglie, che mantiene pregiudizi sul Meridione, comincia a raccontarle bugie sulle difficoltà del Sud. Quando Silvia decide di andarlo a trovare, le menzogne si trasformano in una complicata e sempre più difficile messinscena.

