Siani e Bisio di nuovo insieme, la sfida tra Nord e Sud tornerà sul grande schermo: l’annuncio a sorpresa
La coppia più amata della commedia italiana è pronta a tornare: Siani e Bisio di nuovo insieme al cinema per una 'nuova' avventura dal sapore nostalgico.
Una notizia più bella e gioiosa di questa non sempre ci capita e, proprio per questo, siamo felicissimi di dirvi che presto (almeno si spera) vedremo nuovamente insieme sul grande schermo Alessandro Siani e Claudio Bisio. A quanto pare, a distanza di anni dal successo dei primi film, la saga di Benvenuti al Sud tornerà con un nuovo capitolo intitolato Bentornati al Sud, annunciato ufficialmente al TG5 dall’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta. Incredibile, vero? Le indiscrezioni che circolavano già nel 2023, si sarebbero rivelate fondate. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più e cosa potremmo aspettarci.
Bentornati Al Sud, Siani e Bisio insieme in una nuova commedia: l’annuncio e le prime conferme
Dopo anni di indiscrezioni, Bentornati al Sud è ufficialmente in cantiere. L’annuncio è arrivato direttamente da Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, durante il TG5. Già nel 2023 circolavano voci sulla possibilità di un terzo capitolo, con Alessandro Siani che aveva confessato a Fanpage.it: "Ci stiamo pensando seriamente perché finalmente abbiamo condiviso un’idea divertente e che crea spunti di riflessione", lasciando la palla ai produttori. Il progetto segna il ritorno della coppia Siani-Bisio, pronta a dare continuità a un filone di successo. La produzione ha già avviato i sopralluoghi a Castellabate, mentre rimangono top secret la data di uscita e il resto del cast, con l’obiettivo di ricreare l’atmosfera che rese il borgo cilentano meta di migliaia di cinefili.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa aspettarsi dal film Bentornati Al Sud
A convincere i protagonisti è stata un’idea forte: come spiegato da Claudio Bisio, l’intento non è replicare gag già viste, ma osservare come sia cambiata l’Italia a quindici anni dal primo scontro culturale tra il milanese Alberto Colombo e il postino Mattia Volpe. Se Benvenuti al Sud raccontava le differenze del Paese con leggerezza, oggi la sfida sarà capire se "abbia ancora senso ‘prendere in giro’ quel divario tra Settentrione e Meridione" (che ha sempre segnato il nostro Paese da generazioni). L’obiettivo è trovare e mostrare nuovi spunti comici che mettono in risalto un’Italia profondamente diversa.
Benvenuti Al Sud, di cosa parla il primo film della saga
Il primo film della saga, Benvenuti Al Sud, ha riscosso un successo incredibile. Ecco la trama: Alberto Colombo (Claudio Bisio), direttore di un ufficio postale in Brianza, desidera trasferirsi a Milano per accontentare la moglie Silvia (Angela Finocchiaro). Per ottenere il trasferimento, finge di essere paraplegico, ma il trucco viene scoperto e viene mandato a Castellabate, nel Cilento. Inizialmente spaventato dai racconti negativi sul Sud, Alberto scopre presto la cordialità della gente e la bellezza dei luoghi. Per non deludere la moglie, che mantiene pregiudizi sul Meridione, comincia a raccontarle bugie sulle difficoltà del Sud. Quando Silvia decide di andarlo a trovare, le menzogne si trasformano in una complicata e sempre più difficile messinscena.
Potrebbe interessarti anche
Amazon Prime Video 'vince' il duello tra Nord e Sud che ha unito tutta Italia: mai un film ha convinto così tanto
Il talento di Alessandro Siani illuminerà il vostro salotto: su Prime Video arrivera...
Claudio Bisio su Netflix in un film esilarante intelligente come pochi: il motivo sta nei cliché
Ecco un film che con intelligenza, ironia e sarcasmo porta sullo schermo le differen...
Stasera in tv (19 gennaio), Vanessa Incontrada contro i "falchi" della cronaca nera: che succede
La conduttrice celebra 30 anni di Zelig con Claudio Bisio e sfida i talk di Massimo ...
Stasera in tv (12 gennaio), Luisa Ranieri severissima contro Vanessa Incontrada: che succede
L'attrice napoletana interpreta la preside di una scuola di Caivano: contro di lei l...
Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig, boom di De Martino nel suo giorno più triste
La Preside trionfa in prima serata col 27,4% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incon...
Ascolti tv ieri 12 gennaio: Luisa Ranieri parte col botto (ma Zelig non cede), il ritorno di Giletti
La Preside debutta trionfando al 27% di share, lo show di Claudio Bisio e Vanessa In...
Verissimo (11 gennaio): la verità di Sempio su Garlasco e la svolta di Francesca Tocca dopo Todaro
Oggi Verissimo di Silvia Toffanin torna in tv con una puntata ricca di ospiti e stor...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui lancia il sale ma il campione si fa male da solo: la reazione (strana) di Gerry Scotti
La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 12 gennaio 2026 è stata caratterizzat...