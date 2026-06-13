Bentornati al Sud, Claudio Bisio e Alessandro Siani regalano un Natale da sogno: il ritorno a Castellammare per l'atteso sequel del film cult
Il nuovo sequel della saga comica con Alessandro Siani e Claudio Bisio ha finalmente una data d'uscita ed è la più amata dal pubblico italiano
Claudio Bisio e Alessandro Siani si preparano a ricomporre la coppia d’oro della commedia italiana. A quattordici anni dal cult Benvenuti al Sud, uscito nel 2010, e dal successivo successo di Benvenuti al Nord (2012), i due attori sono tornati a lavorare insieme nel terzo attesissimo capitolo della saga, intitolato Bentornati al Sud. La vera notizia è però un’altra: è stata annunciata la data d’uscita al cinema e manca davvero pochissimo!
Bentornati al Sud, la data d’uscita ufficiale del film al cinema
Il nuovo sequel della saga debutterà nelle sale italiane proprio il 25 dicembre di quest’anno, dunque tra pochi mesi. Un vero e proprio colpo, che replica d’altronde la scelta già fatta in passato da Siani per l’uscita dei suoi film.
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Bentornati al Sud arriva dunque al cinema prima del previsto – si è infatti parlato di 2027 – e ritrova dietro la macchina da presa Luca Miniero, già regista dei primi due film. Accanto a Bisio e Siani ritroviamo Angela Finocchiaro (moglie del personaggio di Bisio), Nunzia Schiano (che interpreta la madre del personaggio di Siani), e ancora Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo. Non manca la partecipazione di Valentina Lodovini, che nel film è l’affascinante moglie di Siani.
Il progetto nasce da un soggetto firmato da Alessandro Siani, che ha poi curato la sceneggiatura a sei mani insieme a Claudio Bisio e allo stesso Miniero, promettendo di ritrovare quell’alchimia e quell’ironia sui cliché italiani che hanno decretato la fortuna del brand.
Una saga di grande successo
Ricordiamo che Benvenuti al Sud, il film diretto da Luca Miniero che ha dato il via alla fortunata saga, è stato uno dei più clamorosi fenomeni cinematografici del cinema italiano moderno, registrando un incasso totale straordinario di 29,9 milioni di euro. Il sequel, sulla scia del clamoroso successo del primo capitolo, ha avuto un debutto al botteghino travolgente, incassando complessivamente poco più di 27 milioni di euro e confermando l’enorme popolarità della coppia formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani.
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