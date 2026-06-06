Claudio Bisio 'torna al Sud' per il sequel atteso da anni: quando esce al cinema Bentornati al Sud
Al via le riprese di Bentornati al Sud, il terzo film della saga con Claudio Bisio e Alessandro Siani che tornano ufficialmente sul set
Claudio Bisio sta per tornare al cinema in uno dei suoi ruoli più amati di sempre. Se avete amato Benvenuti al Sud, sappiate che il bellissimo borgo cilentano sta per trasformarsi di nuovo in un set cinematografico. Lunedì 8 giugno iniziano ufficialmente le riprese del terzo capitolo della saga, che si intitolerà Bentornati al Sud.
Claudio Bisio e Alessandro Siani di nuovo insieme per Bentornati al Sud: chi torna
Sono passati ormai 16 anni dal primo film, ma dietro la macchina da presa c’è sempre il regista Luca Miniero. La notizia che tutti aspettavano è che la mitica coppia Claudio Bisio e Alessandro Siani è finalmente tornata insieme. Questa volta i due attori non si limiteranno a recitare, ma hanno anche aiutato il regista a scrivere la storia.
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Insieme a loro ritroveremo praticamente tutta la "famiglia" del primo film: Angela Finocchiaro e Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, Valentina Lodovini. Quest’ultima ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per il ruolo di Maria proprio in Benvenuti al Sud. È stata la sua interpretazione memorabile (la compagna di Alessandro Siani nel film) a valerle questo importantissimo premio del cinema italiano.
Al via le riprese del terzo film della serie comica: quando esce al cinema?
La troupe resterà a Castellabate (in provincia di Salerno) per circa sette settimane, girando tra le piazze e i vicoli del paese. Poi si sposterà a Roma e Milano per le ultime scene. Per vedere il film al cinema bisognerà però pazientare un po’: l’uscita nelle sale è prevista nel 2027. Pensare che tutto è iniziato da un’idea francese (il film del 2010 era il remake di Giù al Nord), eppure questa storia è diventata una delle commedie italiane più amate di sempre.
Se nel frattempo volete fare un ripasso dei primi due capitoli, li trovate molto facilmente in streaming gratis su Mediaset Infinity e in abbonamento su Netflix, NOW e Disney+.
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