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Chiuso Bentornati al Sud, Bisio e Siani concludono le riprese sul set: ufficiale la data d'uscita. Cosa aspettarci dal ritorno

Alessandro Siani e Claudio Bisio festeggiano la fine delle riprese di 'Bentornati al Sud' che ora entra nella fase di post-produzione. La data d'uscita è ufficiale

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Redazione

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Alessandro Siani tornano con 'Bentornati al Sud'
IPA

Dopo sette settimane di lavoro tra Castellabate, Roma e Milano, la troupe di Bentornati al Sud ha finalmente staccato la spina. Il nuovo film di Luca Miniero, che riporta insieme sul grande schermo Claudio Bisio e Alessandro Siani, entra ora nella fase di post-produzione, in vista dell’uscita nelle sale italiane fissata per il 25 dicembre, distribuito da Medusa Film.

Bisio-Siani, una coppia che il pubblico non ha mai davvero lasciato

Sono passati sedici anni da quando Benvenuti al Sud portò milioni di spettatori al cinema, raccontando l’incontro (scontro) tra un impiegato del Nord e la comunità di un piccolo paese cilentano. Da allora Claudio Bisio e Alessandro Siani sono rimasti, nell’immaginario di tutti noi, la coppia comica che per eccellenza raccontava l’Italia attraverso le sue differenze regionali. Con Bentornati al Sud, i due tornano a recitare fianco a fianco, questa volta con un ruolo attivo anche nella scrittura: la sceneggiatura, firmata insieme al regista Miniero, nasce infatti da un soggetto di Siani stesso.

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Accanto ai due protagonisti tornano diversi volti storici della saga: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo. Si aggiunge la partecipazione di Valentina Lodovini, che i fan della serie ricorderanno come uno dei personaggi legati al passato sentimentale di uno dei protagonisti. La scelta di richiamare quasi tutto il cast originale sembra confermare la volontà di puntare su un film che parli soprattutto a chi, nel 2010 e nel 2012, aveva già apprezzato Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord.

Perché Castellabate resta al centro della storia

Non è un caso che una parte importante delle riprese sia tornata a Castellabate. Il borgo cilentano, location simbolo del primo film, è diventato negli anni una meta turistica riconoscibile proprio grazie al legame con la pellicola. Con le nuove riprese, si rinnova quindi un rapporto che va oltre il set: quello tra un territorio e la sua rappresentazione sul grande schermo, che attira visitatori ben dopo l’uscita di un film.

Al momento la trama resta riservata, ma il titolo stesso lascia intuire la direzione: non un semplice terzo film, ma un vero ritorno, sia dei personaggi che del pubblico in quei luoghi. Dopo aver raccontato il Sud agli occhi del Nord e viceversa, la nuova storia sembra pronta a chiedersi cosa sia cambiato, in questi sedici anni, in entrambe le direzioni.

Con l’uscita fissata per il giorno di Natale, Bentornati al Sud si prepara a diventare uno degli appuntamenti cinematografici più attesi delle festività 2026, puntando sulla stessa formula che ha reso indimenticabili i primi due capitoli: una comicità che fa divertire raccontando, con leggerezza, le differenze che ancora ci definiscono come italiani.

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