Benji e Fede cantano Alex Britti, la nuova hit è un cult degli anni 2000: perché "Viva la Vasca” sarà il tormentone dell’estate 2026 Benji & Fede reinterpretano il classico di Alex Britti e lo trasformano in un brano fresco e leggero, perfetto per l’estate tra ironia, ricordi e nuova musica.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Benji & Fede tornano sotto i riflettori con un’operazione che unisce nostalgia e contemporaneità. Il duo pop riprende uno dei ritornelli più riconoscibili dei primi anni 2000, firmato da Alex Britti, e lo trasforma in un brano completamente nuovo. "Viva la Vasca" non è una semplice cover, ma una reinterpretazione che dialoga con il passato senza restarne intrappolata. Il risultato è una canzone leggera, estiva e immediata, pensata per accompagnare incontri, serate spensierate e quella voglia di libertà tipica della bella stagione. Un ritorno che conferma la volontà di Benji & Fede di evolversi restando fedeli alla loro identità pop e diretta.

"Viva la Vasca": il ritorno del classico di Alex Britti in chiave moderna

Il punto di partenza è un brano storico del repertorio di Alex Britti, che a distanza di 26 anni torna a vivere in una nuova veste. Benji & Fede ne recuperano l’immaginario, ma lo rielaborano con uno sguardo attuale, trasformandolo in qualcosa di completamente diverso. L’atmosfera è quella di una leggerezza disincantata, dove l’estate diventa lo sfondo perfetto per storie brevi, incontri casuali e una spensieratezza mai superficiale.

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Nel nuovo singolo, il richiamo al passato si intreccia con un linguaggio contemporaneo e diretto, lontano dai cliché romantici più costruiti.

Il risultato è un brano che gioca con ironia e spontaneità, come dimostrano anche alcuni versi che ribaltano il classico stereotipo del "latin lover", preferendo invece un approccio più autentico e meno idealizzato. "Viva la Vasca" diventa così un ponte tra generazioni musicali: da una parte il pop italiano dei primi anni 2000, dall’altra la sensibilità di una nuova scena che punta su immediatezza e identità.

Nuova musica, podcast e live: il ritorno completo di Benji & Fede

Il singolo si inserisce in un momento particolarmente attivo per il duo. Dopo il debutto del podcast "Caro Amico", in cui Benji & Fede dialogano con ospiti e amici in un formato intimo e personale, arriva anche la nuova fase musicale. L’estate 2026 sarà infatti accompagnata da un tour che li vedrà protagonisti in diverse città italiane, con tappe tra Sardegna, Lazio e San Marino, portando la loro energia pop sul palco in una dimensione più diretta e live.

Ma il vero appuntamento sarà in autunno con il tour teatrale "Sempre in due – Live a teatro", che partirà da Modena con una data già sold out allo Storchi e proseguirà tra Torino, Firenze, Bologna, Roma, Milano e Napoli.

Un calendario che segna un ritorno strutturato e maturo, capace di unire nuove uscite discografiche e una forte dimensione live.

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