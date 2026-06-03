Benji e Fede cantano Alex Britti, la nuova hit è un cult degli anni 2000: perché "Viva la Vasca” sarà il tormentone dell’estate 2026
Benji & Fede reinterpretano il classico di Alex Britti e lo trasformano in un brano fresco e leggero, perfetto per l’estate tra ironia, ricordi e nuova musica.
Benji & Fede tornano sotto i riflettori con un’operazione che unisce nostalgia e contemporaneità. Il duo pop riprende uno dei ritornelli più riconoscibili dei primi anni 2000, firmato da Alex Britti, e lo trasforma in un brano completamente nuovo. "Viva la Vasca" non è una semplice cover, ma una reinterpretazione che dialoga con il passato senza restarne intrappolata. Il risultato è una canzone leggera, estiva e immediata, pensata per accompagnare incontri, serate spensierate e quella voglia di libertà tipica della bella stagione. Un ritorno che conferma la volontà di Benji & Fede di evolversi restando fedeli alla loro identità pop e diretta.
"Viva la Vasca": il ritorno del classico di Alex Britti in chiave moderna
Il punto di partenza è un brano storico del repertorio di Alex Britti, che a distanza di 26 anni torna a vivere in una nuova veste. Benji & Fede ne recuperano l’immaginario, ma lo rielaborano con uno sguardo attuale, trasformandolo in qualcosa di completamente diverso. L’atmosfera è quella di una leggerezza disincantata, dove l’estate diventa lo sfondo perfetto per storie brevi, incontri casuali e una spensieratezza mai superficiale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel nuovo singolo, il richiamo al passato si intreccia con un linguaggio contemporaneo e diretto, lontano dai cliché romantici più costruiti.
Il risultato è un brano che gioca con ironia e spontaneità, come dimostrano anche alcuni versi che ribaltano il classico stereotipo del "latin lover", preferendo invece un approccio più autentico e meno idealizzato. "Viva la Vasca" diventa così un ponte tra generazioni musicali: da una parte il pop italiano dei primi anni 2000, dall’altra la sensibilità di una nuova scena che punta su immediatezza e identità.
Nuova musica, podcast e live: il ritorno completo di Benji & Fede
Il singolo si inserisce in un momento particolarmente attivo per il duo. Dopo il debutto del podcast "Caro Amico", in cui Benji & Fede dialogano con ospiti e amici in un formato intimo e personale, arriva anche la nuova fase musicale. L’estate 2026 sarà infatti accompagnata da un tour che li vedrà protagonisti in diverse città italiane, con tappe tra Sardegna, Lazio e San Marino, portando la loro energia pop sul palco in una dimensione più diretta e live.
Ma il vero appuntamento sarà in autunno con il tour teatrale "Sempre in due – Live a teatro", che partirà da Modena con una data già sold out allo Storchi e proseguirà tra Torino, Firenze, Bologna, Roma, Milano e Napoli.
Un calendario che segna un ritorno strutturato e maturo, capace di unire nuove uscite discografiche e una forte dimensione live.
Potrebbe interessarti anche
Bella Thorne, Saint Clare segna la sua rinascita dopo la fine della storia con Benji
Dalla relazione aperta di lei alla spirale autodistruttiva di lui: ecco come Bella h...
Cristina D’Avena a Sanremo 2027: “Capiamo come fare". Ma per De Martino serve "una canzone super potente”
Cristina D’Avena apre alla possibilità di Sanremo ma solo con un brano che la rappre...
Federico Zampaglione, morto il papà del cantante dei Tiromancino: “È stato un viaggio incredibile”. I messaggi d’affetto dei vip
Si è spento il padre del leader della band romana: la vicinanza dell’ex compagna Cla...
Laura Pausini pesca a piene mani da Sanremo, i Subsonica tornano a casa, Benji e Fede delusione totale. Le pagelle del 24 aprile 2026
Una serie di nuovi singoli che ci aiutano a capire se la musica è ancora viva o è mo...
Sal Da Vinci fa ballare ma copia, Nigiotti e Sattei si consolano dopo il flop di Sanremo. Ma che combina Orietta Berti? Pagelle 29 maggio 2026
Inarrestabile Sal Da Vinci, esce con il nuovo album e muove il bacino con "Poesia". ...
MilleunaCover Sanremo, pagelle: Carlo Conti si nasconde (5), il 'non-show' della Rai (4). Brividi per Morandi e Jovanotti (9)
La prima puntata di Milleunacover va in onda con un format inatteso e mai visto prim...
La musica italiana entra nel vivo: basta Sanremo, adesso si fa sul serio: Francesca Michielin e Ultimo i più attesi. Nuovi album giugno 2026
Dopo una primavera dominata dagli strascichi post-Sanremo, arrivano una serie di usc...
‘Ulisse’, Alberto Angela vola in Giappone (dopo il boom a New York): anticipazioni e cosa vedremo stasera
Nel nuovo appuntamento con “Ulisse, il piacere della scoperta”, Alberto Angela esplo...