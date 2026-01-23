Trova nel Magazine
Benji & Fede pubblicano 'Zero', testo e significato del nuovo singolo (della svolta)

La nuova canzone del duo modenese apre il 2026 con la voglia di ripartire: tutti i segreti

Benji & Fede pubblicano 'Zero', testo e significato del nuovo singolo (della svolta)

Benji & Fede ripartono da ‘Zero’. Così si intitola il nuovo singolo del duo modenese, in uscita venerdì 23 gennaio 2026 per Warner Records Italy. Proprio come accaduto con il ritorno dopo lo scioglimento di quasi sei anni fa, Benjamin e Federico vogliono ripartire con un nuovo brano, intimo e forte allo stesso tempo, per aprire questo nuovo anno di musica. Scopriamo tutti i dettagli, dal testo al significato della canzone.

Benji & Fede: il nuovo singolo è ‘Zero’

Dopo un lungo silenzio lo scorso anno Benji & Fede sono tornati con Rewind, il primo album pubblicato insieme dopo la separazione. Il 2026 promette altrettante sorprese, a partire dal prossimo singolo in uscita il prossimo 23 gennaio. Venerdì ‘Zero’ sarà disponibile su tutte le piattaforme e – come suggerito dal titolo stesso – sarà un punto di ripartenza per il duo, deciso a mettersi a nudo nella sua vulnerabilità così come nella sua autenticità. Niente sovrastrutture o artifici, anzi: ‘Zero’ è una ballad che ‘parla’ in maniera diretta e soprattutto senza filtri. Lo si può dedurre già dagli spoiler presenti sui social: Benjamin e Federico raccontano un ‘azzeramento’, per l’appunto, di sé stessi per il solo desiderio di essere amati, spogliandosi di ogni difesa e lasciando spazio alla semplicità e all’emotività più pura. In uscita ovunque venerdì 23 gennaio, ‘Zero’ segna un nuovo punto di inizio per Benji e Fede in questo 2026 che, dopo la reunion e il tour estivo dello scorso anno, promette sorprese.

Il testo completo di ‘Zero’ di Benji & Fede

Cosa volevi da me?

una mano

un polmone

lo stomaco

un fiore

la vita che mi davi?

Siamo elettricità

non sappiamo restare da soli in silenzio alla nostra età

non ti accorgi?

Fai cambiare il tempo

dentro quei miei occhi inverno

che non hanno mai brillato

per nessuno

Ma per te stasera

mi spoglierei anche se si gela

io per te farei lo stupido, stupido

Non ero lucido

l’unico pensiero…

Io non mi rendevo conto

che ero di tutte quelle cose

che volevi per davvero

zero

È una vita che aspetto

perdonami se ci vuole coraggio ad essere me

ma cosa ne sai tu? Nulla

Le tue labbra sono la mia culla

E vorrei fosse lo stesso

quando dei capelli argento

Ci ricorderanno che siamo nessuno…

Programmi

