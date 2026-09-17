Benji e Fede, dal viaggio interiore al nuovo album: "Ho parlato con Dio". Poi il no a De Martino: “Niente Sanremo 2027” Il duo ha parlato dell’uscita del disco ‘Quando viaggi da sola’ chiudendo le porte alla possibilità di approdare sul palco del teatro Ariston il prossimo anno

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Benji e Fede tornano con un nuovo album che segna una nuova fase del loro percorso artistico e personale. In uscita in concomitanza con il ritorno dal vivo nei teatri, il disco Quando viaggi da sola mette al centro ricordi, fragilità, relazioni e soprattutto il tema del viaggio, inteso non soltanto come esperienza fisica ma come percorso interiore. In una lunga ntervista a FqMagazine, infatti, il duo ha raccontato l’ultimo lavoro, rivelando anche di non avere intenzione di sbarcare a Sanremo il prossimo anno. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Benji e Fede, il nuovo album e il viaggio dentro sé stessi: "La vita decide diversamente"

Il cuore del nuovo disco Quando viaggi da sola è proprio l’idea di confrontarsi con la persona che si era e con quella che si vorrebbe diventare. Benji spiega così a FqMagazine il significato di ‘Così Così’, uno dei brani più personali del disco: "Ho parlato con Dio, ha riso dei miei piani descrive semplicemente come noi ci facciamo delle idee su come dovrebbe essere la nostra vita, il futuro, le relazioni, il lavoro, la carriera. E poi la vita decide diversamente". E proprio da questa consapevolezza nasce il confronto con il proprio passato: "È nata da un mio input, poi l’abbiamo scritta insieme, ma nasceva dal sentimento di sentirmi una persona diversa dal passato". Fede, invece, racconta il valore del viaggio solitario e dell’introspezione, ritrovato attraverso una meta insolita: "Io quest’anno ho fatto il mio primo viaggio da solo, alle Hawaii, tre settimane. Ho percepito un’introspezione incredibile, che mi ha permesso di guardare tutto quello che ho sempre vissuto sotto una luce diversa".

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Il ritorno a teatro e il capitolo Sanremo

Il nuovo percorso di Benji e Fede approderà sul palco dal 3 ottobre con Sempre in Due – Live a Teatro, il primo tour teatrale della carriera del duo. Uno spettacolo costruito per rileggere anche il repertorio passato: "Sono mesi che lavoriamo su questa scaletta, su questo show, perché va preparato bene" ha spiegato Benji. "Sarà molto emozionante per noi". Infine il capitolo Sanremo. Fede ha sottolineato la necessità di affrontare il Festival "con integrità, in un momento in cui sei pronto" e di concedersi prima la libertà di vivere pienamente il nuovo progetto. La decisione, per ora, è netta: "Non abbiamo mandato una canzone per candidarci. Non l’abbiamo mandata, e non la manderemo neanche", ha chiarito Benji, chiudendo almeno per il momento le ipotesi di una partecipazione a Sanremo 2027, la prima edizione sotto la direzione artistica di Stefano De Martino. La testa, dunque, è alla tournée. Di seguito l’elenco completo delle date:

3 ottobre 2026 – Teatro Storchi, Modena

– Teatro Storchi, Modena 5 ottobre 2026 – Teatro Colosseo, Torino

– Teatro Colosseo, Torino 7 ottobre 2026 – Teatro Cartiere Carrara, Firenze

– Teatro Cartiere Carrara, Firenze 8 ottobre 2026 – Teatro Duse, Bologna

– Teatro Duse, Bologna 11 ottobre 2026 – Teatro Massimo, Pescara

– Teatro Massimo, Pescara 13 ottobre 2026 – Teatro Brancaccio, Roma

– Teatro Brancaccio, Roma 16 ottobre 2026 – Teatro Dal Verme, Milano

– Teatro Dal Verme, Milano 19 ottobre 2026 – Teatro Augusteo, Napoli

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