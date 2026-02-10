Benidorm Fest, parte il Sanremo spagnolo: chi canta, dove vederlo in Italia e il boicottaggio choc a Eurovision 2026
A partire da oggi martedì 10 febbraio 2026 va in scena il festival musicale iberico: in gara anche Mayo, che lo scorso anno fece un feat con Elettra Lamborghini
L’Italia della musica si prepara a Sanremo 2026, la Spagna al Benidorm Fest. A partire da oggi martedì 10 febbraio 2026, infatti, va in scena la quinta edizione del festival musicale iberico. La finale si terrà il prossimo sabato e, come da tradizione, sancirà il vincitore che rappresenterà la Spagna all’Eurovision Song Contest. Ci saranno tantissimi ‘Big’ in gara all’evento targato RTVE (Radiotelevisión Española) che, tuttavia, ha già annunciato proprio il boicottaggio all’ESC. Scopriamo la lista completa degli artisti e tutti i dettagli.
Benidorm Fest, al via il Sanremo spagnolo: chi partecipa e dove vederlo
Se (dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026) il febbraio nostrano si chiuderà nel segno del Festival della canzone italiana, in Spagna sarà targato Benidorm Fest. Il ‘Sanremo spagnolo’ va in scena a partire da oggi martedì 10 febbraio 2026 e, come sempre, si articolerà in due semifinali e una finale, che si terrà il prossimo 14 febbraio. Si tratta della quinta edizione dell’evento, che si svolgerà al Palau Municipal d’Esports l’Illa di Benidorm e vedrà in gara 18 artisti. Tra questi spiccano la cantautrice marocchina naturalizzata spagnola Asha, ma anche il sivigliano Dani J, i Funambulista di Diego Cantero e una ‘vecchia gloria’ come Ku Minerva (che nel 1995 cantò ‘Esoty llorando por ti’, iconica hit eurodance spagnola). Tanti i figli (e nipoti) d’arte, come Miker Herzog Jr. (figlio dell’omonimo cantante in gara per la Spagna all’Eurovision nel 1998) e Dora Postigo, figlia di Bimba Bosè, nipote di Miguel Bosè. Tra i ‘Big’ c’è anche Mayo, che lo scorso anno ha firmato il feat di successo con Elettra Lamborghini ‘Castigo’. Il Benidorm si potrà seguire in Italia su RTVE tramite l’app gratuita RTVE Play.
Il boicottaggio dell’Eruvision e tutti gli artisti in gara: la lista
A differenza delle scorse edizioni, il vincitore del Benidorm Fest non rappresenterà la Spagna all’Eurovision Song Contest. Come annunciato lo scorso autunno da RTVE (Radiotelevisión Española, l’emittente televisiva che organizza l’evento), infatti, la Spagna non prenderà parte all’ESC 2026 di Vienna dal momento che parteciperà anche Israele. Si tratta del primo paese dei ‘Big Five’ della manifestazione ad avere preso posizione sulla questione. Per gli artisti in gara, dunque, non ci sarà un posto all’Eurovision in palio, ma una vittoria di spicco nel panorama musicale spagnolo. Di seguito la lista completa di tutti i 18 cantanti in gara e i brani presentati:
- Asha – Turista
- Atyat – Dopamina
- Dani J – Bailándote
- Dora & Marlon Collins – Rákata
- Funambulista – Sobran gilipo**as
- Greg Taro – Velita
- Izan Llunas- ¿Qué vas a hacer?
- Kenneth – Los ojos no mienten
- Kitai – El amor te da miedo
- Ku Minerva – No volveré a llorar
- Luna Ki – Bomba de amor
- María León feat. Julia Medina –Las damas y el vagabundo
- Mayo – Tócame
- Mikel Herzog Jr. – Mi mitad
- Miranda! & Bailamamá – Despierto amándote
- Rosalinda Galán – Mataora
- The Quinquis – Tú no me quieres
- Tony Grox & Lucycalys – T amaré
