Benfica-Napoli, stasera in TV: dove vederla, orario, lo sciopero beffa per gli azzurri Il Napoli di Conte sfida il Benfica di Mourinho a Lisbona per il passaggio agli spareggi di Champions: ecco dove vederla in TV e streaming stasera.

Il Napoli si gioca una partita cruciale per continuare la corsa in Champions League. Questa sera, mercoledì 10 dicembre, gli azzurri affrontano il Benfica all’Estadio da Luz di Lisbona, in un match che vale il passaggio agli spareggi della competizione. Dopo la vittoria convincente contro il Qarabag, la squadra di Antonio Conte è chiamata a confermare il momento positivo e a non lasciare più punti per strada. Di fronte ci sarà José Mourinho, reduce dalla prima vittoria stagionale in Champions, deciso a mettere al sicuro la propria squadra dalle critiche. Una sfida tra due allenatori di grande personalità, in cui la posta in gioco è altissima.

Benfica-Napoli: dove vedere la partita in diretta TV e streaming (mercoledì 10 dicembre 2025)

Il match tra Benfica e Napoli non sarà trasmesso in chiaro. Per seguire la sfida sarà necessario un abbonamento a Amazon Prime Video, che detiene l’esclusiva per la partita più interessante del mercoledì di Champions League. La diretta partirà alle 21:00: la telecronaca sarà curata da Marco Piccinini, affiancato dall’ex calciatore Massimo Ambrosini come commentatore tecnico.

Per lo streaming, gli abbonati potranno accedere alla partita sia tramite app su smartphone e tablet, sia dal sito web di Prime Video, inserendo le proprie credenziali. Tutto ciò consente di seguire la partita ovunque ci si trovi, con la stessa qualità della diretta TV.

Champions League 2025/26, sesta giornata: il big match su Amazon Prime Video

La sesta giornata di Champions League si annuncia ricca di spettacolo, ma il big match Benfica-Napoli non sarà visibile su TV8 o altri canali gratuiti. Gli azzurri affrontano la compagine portoghese con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per qualificarsi agli spareggi: ogni errore può costare caro. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Sul fronte Benfica, Mourinho conferma Pavlidis come unica punta, supportato dai trequartisti Aursnes, Barreiro e Sudakov, mentre la difesa sarà guidata dai centrali esperti Otamendi e Silva. Conte, dal canto suo, riconferma la formazione che ha battuto la Juventus in campionato: in attacco spazio a Neres, Hojlund e Lang, con la mediana pronta a fare da diga e far partire le ripartenze.

Lo sciopero che penalizza i tifosi napoletani

L’incontro di Lisbona sarà anche segnato da un episodio insolito: molti tifosi azzurri hanno dovuto rinunciare alla trasferta a causa dello sciopero generale nazionale in Portogallo, il primo di tale portata negli ultimi dodici anni. La protesta, indetta dai principali sindacati, ha colpito il personale di bordo e l’aeroporto di Lisbona-Portela, causando cancellazioni di voli e disagi nei trasporti. Secondo le stime, erano attesi circa 4.000 tifosi napoletani nella capitale portoghese, di cui 3.600 nel settore ospiti dello stadio.

