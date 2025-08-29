Dalla smentita al ‘sì’, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati: le nozze super riservate Dopo quasi 30 anni insieme, la coppia si è sposata (in gran segreto): un matrimonio casual, ironico e lontano dai riflettori.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

IPA

Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli si sono uniti in matrimonio questa mattina, in tutta segretezza. A riportare la notizia è stato da Dagospia. La coppia, che recentemente aveva smentito le nozze (a farlo è stata lei) e che sta insieme da circa trent’anni, ha raccontato in varie interviste di aver vissuto per lo più in abitazioni separate. Poco prima, il settimanale Chi aveva diffuso un’indiscrezione sulle nozze. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

Il matrimonio super segreto di Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati in gran segreto dopo quasi 30 anni insieme. Inizialmente, la Boccoli aveva smentito le nozze: "Ma no, che matrimonio, è troppo presto: in fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo". La conferma è arrivata tramite le pubblicazioni matrimoniali al Comune di Roma e dallo stesso post della Boccoli su Instagram: "Dopo solo 28 anni di prova… le nozze! Forse c’era ancora tempo, chissà…" Micheli appena firmato ha detto: "L’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze". La coppia ha mantenuto la tradizione del riserbo, vivendo in case separate, e il matrimonio si è svolto il 28 agosto con la sposa in jeans, semplice e casual (un dettaglio per nulla passato inosservato). Secondo il portale di Roberto D’Agostino, Micheli voleva che nessuno sapesse delle nozze. Il tutto, si è svolto, dunque, in totale segretezza.

La loro storia d’amore lunga 28 anni

Benedicta ha sempre definito Micheli "l’amore della sua vita. Maurizio per me è casa, è stato il mio faro. Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci". Ha anche spiegato: "A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta a quel punto se il mio fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero. Sono innamorata dei miei nipoti. Quando sono nati non ho provato alcun tipo di invidia, ma solo felicità". Maurizio Micheli, in passato sposato con Daniela Nobili e padre di Guido, ora ha pronunciato il "sì" insieme a Benedicta, aprendo un nuovo capitolo della loro vita dopo quasi trent’anni di amore duraturo.

Chi è Benedicta Boccoli

Benedicta Boccoli, sorella maggiore di Brigitta Boccoli, ha iniziato giovanissima nel mondo dello spettacolo partecipando a programmi televisivi come Pronto, chi gioca? e Pronto Topolino. Nel 1988 ha co-condotto Domenica In insieme alla sorella e, negli anni ’90, ha partecipato a trasmissioni come Piacere Raiuno, Viva Colombo e Unomattina. Nel 1995 ha condotto il varietà Gelato al limone con Massimiliano Pani. Parallelamente, si è affermata come attrice teatrale in spettacoli come Spirito Allegro, Buonanotte Bettina e Can-Can. Ha debuttato in televisione come attrice nel 2001 in Una donna per amico e nel 2003 ha preso parte al film Gli angeli di Borsellino, partecipando poi a Incantesimo, Reality Circus e al film Valzer (2007).

Nel 2013 ha condotto il programma culinario Cinquanta sfumature di cioccolato. Nel 2024 entra nel cast de Il Paradiso delle Signore nel ruolo di Wanda, madre di Rosa. Ha inoltre realizzato cortometraggi come La confessione e Come un fiore, scritto e diretto da lei.

