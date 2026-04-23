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Benedict Cumberbatch assalta il Vaticano in una nuova serie che ha scatenato una guerra a Hollywood

Benedict Cumberbatch è il volto di White Smoke, l'ambiziosa serie che porta il crimine tra le mura sacre del Vaticano per una rapina mai vista prima

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Benedict Cumberbatch assalta il Vaticano nella nuova serie White Smoke
Raiplay

Nuovo colpo grosso per Benedict Cumberbatch. Mentre i fan del mondo Marvel si chiedono ancora se e quando lo rivedremo nei panni di Doctor Strange (magari nei prossimi capitoli degli Avengers), l’attore inglese ha già una lista piena di nuovi impegni. L’ultimo in ordine di tempo è un progetto ambizioso targato A24: una serie TV che lo vedrà coinvolto in una rapina oltre ogni immaginazione.

Benedict Cumberbatch in White Smoke, la serie che ha scatenato una guerra a i Big di Hollywood

Il titolo è White Smoke ed è tratta da un romanzo di Nick Brucker (pseudonimo dello scrittore di fantascienza Nicholas Binge) che uscirà in libreria solo nel 2027. Nonostante il libro sia ancora inedito, a Hollywood è scoppiata una vera e propria guerra per accaparrarsi i diritti, vinta poi da A24 e dalla casa di produzione dello stesso Cumberbatch, la SunnyMarch.

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Secondo indiscrezioni, l’ambientazione scelta è quella di Roma, durante un conclave papale. Un gruppo di truffatori e ladri esperti organizza un colpo impossibile per rubare i tesori più preziosi del Vaticano. Dato che il libro è solo il primo di una saga, si è scelto di farne una serie TV per avere più spazio per approfondire i personaggi e i vari complotti.

Grandi aspettative per la nuova serie TV grazie al suo autore

L’autore, Nick Brucker, è un nome che scotta. Il suo precedente lavoro, Dissolution, è stato eletto tra i migliori libri del 2025 dal New York Times e diventerà presto un film per la Sony. Per quanto riguarda White Smoke, l’interesse internazionale è altissimo: i diritti sono già stati venduti in 23 paesi. Non solo serie TV, però, per Benedict Cumberbatch: l’agenda dell’attore è fittissima. A ottobre lo vedremo al cinema in Wife & Dog, il nuovo lavoro di Guy Ritchie, e prossimamente sarà protagonista anche di Blood on Snow, diretto da Cary Joji Fukunaga.

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