Benedict Cumberbatch assalta il Vaticano in una nuova serie che ha scatenato una guerra a Hollywood
Benedict Cumberbatch è il volto di White Smoke, l'ambiziosa serie che porta il crimine tra le mura sacre del Vaticano per una rapina mai vista prima
Nuovo colpo grosso per Benedict Cumberbatch. Mentre i fan del mondo Marvel si chiedono ancora se e quando lo rivedremo nei panni di Doctor Strange (magari nei prossimi capitoli degli Avengers), l’attore inglese ha già una lista piena di nuovi impegni. L’ultimo in ordine di tempo è un progetto ambizioso targato A24: una serie TV che lo vedrà coinvolto in una rapina oltre ogni immaginazione.
Benedict Cumberbatch in White Smoke, la serie che ha scatenato una guerra a i Big di Hollywood
Il titolo è White Smoke ed è tratta da un romanzo di Nick Brucker (pseudonimo dello scrittore di fantascienza Nicholas Binge) che uscirà in libreria solo nel 2027. Nonostante il libro sia ancora inedito, a Hollywood è scoppiata una vera e propria guerra per accaparrarsi i diritti, vinta poi da A24 e dalla casa di produzione dello stesso Cumberbatch, la SunnyMarch.
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Secondo indiscrezioni, l’ambientazione scelta è quella di Roma, durante un conclave papale. Un gruppo di truffatori e ladri esperti organizza un colpo impossibile per rubare i tesori più preziosi del Vaticano. Dato che il libro è solo il primo di una saga, si è scelto di farne una serie TV per avere più spazio per approfondire i personaggi e i vari complotti.
Grandi aspettative per la nuova serie TV grazie al suo autore
L’autore, Nick Brucker, è un nome che scotta. Il suo precedente lavoro, Dissolution, è stato eletto tra i migliori libri del 2025 dal New York Times e diventerà presto un film per la Sony. Per quanto riguarda White Smoke, l’interesse internazionale è altissimo: i diritti sono già stati venduti in 23 paesi. Non solo serie TV, però, per Benedict Cumberbatch: l’agenda dell’attore è fittissima. A ottobre lo vedremo al cinema in Wife & Dog, il nuovo lavoro di Guy Ritchie, e prossimamente sarà protagonista anche di Blood on Snow, diretto da Cary Joji Fukunaga.
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