Benedict Cumberbatch, non solo Doctor Strange: il suo prossimo progetto ‘strizza l’occhio’ a James Bond L’attore accelera sul film tratto dal classico del 1939: un thriller ad alta tensione che anticipò James Bond e che ora sfida i suoi impegni nel Marvel Universe

Per molti è stato, rimane e rimarrà il volto di Sherlock, ma altri lo ammirano per essere il celebre Doctor Strange. Benedict Cumberbatch è una delle star del cinema più amate degli ultimi anni e, di recente, ha sorpreso i fan con un annuncio inaspettato e che riguarda un suo progetto annunciato quasi dieci anni fai e su cui ci sono aggiornamenti importanti. L’attore britannico, infatti, ha affermato che, entro il prossimo anno, vorrebbe realizzare il film Rogue Male, basato sull’omonimo romanzo del 1939 di Geoffrey Household, opera che sembra abbia ispirato Ian Fleming per James Bond. Di seguito, tutti i dettagli.

Benedict Cumberbatch realizzerà il film Rogue Male: le sue parole

Benedict Cumberbatch ha confermato che la sua casa di produzione SunnyMarch sta lavorando all’adattamento di Rogue Male, romanzo del 1939 di Geoffrey Household che avrebbe influenzato Ian Fleming nella creazione di James Bond. Il film era stato annunciato nel 2016 ma non aveva superato le fasi iniziali dello sviluppo. Nel podcast SmartLess, l’attore ha spiegato di sperare che le riprese possano partire nel 2026. La storia segue uno sportivo che tenta di assassinare un dittatore vicino a Hitler, ma viene catturato, fugge e si nasconde in Inghilterra, braccato da agenti nemici e polizia. Cumberbatch ha però segnalato che il progetto potrebbe essere ostacolato da altri suoi impegni, alludendo al ritorno di Doctor Strange nel MCU, che ha confermato pur senza una data precisa. Ha dichiarato: "Non abbiamo ancora una data per l’inizio delle riprese, ma è qualcosa che stiamo cercando di pianificare per il prossimo anno. Lo realizzeremo, decisamente".

Parlando delle tematiche del romanzo, ha aggiunto: "Più esploravamo le tematiche al centro della storia e la motivazione alla base delle azioni del protagonista, e il risultato, e come viene tradito dalle persone del suo stesso gruppo e deve comunque fare i conti con chi stava cercando di sconfiggere, più ci siamo resi conto quanto fosse affascinante come rispecchi la situazione politica di quanto sta accadendo nel mondo in questi anni". La sceneggiatura sarà firmata da Michael Lesslie e Cumberbatch dovrebbe essere sia produttore sia protagonista.

Doctor Strange 3, Benedict Cumberbatch parla del terzo capitolo del film

Ma intanto, cosa sappiamo su Doctor Strange 3? Ebbene, Benedict Cumberbatch tornerà nel ruolo di Doctor Strange, anche se il terzo film sul personaggio non ha ancora una data di uscita né informazioni precise sulla trama. In passato, Kevin Feige aveva definito Strange "l’ancora del MCU", e l’attore ha confermato di essere felice di collaborare creativamente, senza, però, entrare nei dettagli sulla regia o altri aspetti. Non è chiaro se il terzo capitolo farà parte della Fase 6 o 7 del MCU, ma Cumberbatch ha confermato ufficialmente il suo ritorno dopo alcune speculazioni.

