Benedetta Rossi torna a casa con le figlie Natacha e Sharlyn e commuove tutti: "Tantissime prime volte" Dopo il percorso vissuto in Costa Rica, Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno finalmente iniziato la loro nuova quotidianità insieme a Natacha e Sharlyn.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Benedetta Rossi è finalmente tornata a casa. Dopo il lungo e intenso percorso vissuto in Costa Rica insieme al marito Marco Gentili, la food blogger ha potuto iniziare una nuova fase della sua vita insieme alle due bambine adottate, Natacha e Sharlyn, rispettivamente di 10 e 9 anni. Il ritorno alla quotidianità è arrivato con un’immagine semplice e significativa, le mani delle due bambine intrecciate a quelle dei genitori e la zampa di Cloud, il cane di famiglia, a suggellare l’ingresso delle piccole in quella che sarà la loro nuova casa.

Il ritorno alla quotidianità di Benedetta Rossi, col marito e le figlie

Dopo alcuni giorni lontana dai social, Benedetta è tornata a parlare direttamente con le persone che da tempo seguono con affetto questo percorso. Visibilmente emozionata, ma anche serena, ha raccontato i primi momenti trascorsi nuovamente a casa: "Da dove ricomincio? Buongiorno. Siamo tornati a casa, alla quotidianità, ne avevo bisogno. Stiamo bene, siamo molto felici".

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Mentre lei si concedeva qualche momento di tranquillità, il marito era già uscito con le bambine per una delle loro prime piccole esperienze nella nuova realtà: "Adesso Marco è uscito con le bimbe a fare la spesa. Loro sono curiose, vogliono conoscere i luoghi dove vivranno, tutte le persone che sono qui. Sono grandicelle e molto consapevoli di quello che sta avvenendo", ha spiegato Benedetta, lasciando trasparire quanto sia delicato e importante questo periodo di adattamento.

Un’emozione ancora difficile da contenere

Il ritorno non significa però che tutte le emozioni siano già state elaborate. Al contrario, Benedetta ha ammesso di trovarsi ancora immersa in un momento particolarmente intenso, fatto di scoperte e situazioni completamente nuove per tutti: "Sono ancora nel pieno del turbinio delle emozioni. Tantissime prime volte per loro e per noi", ha raccontato con la voce rotta dalla commozione.

La famiglia sta quindi affrontando questo passaggio insieme, senza fretta, cercando di accompagnare Natacha e Sharlyn nella scoperta della loro nuova vita: "In questo momento stiamo cercando di aiutare le bimbe a processare le emozioni che stanno vivendo, il nostro è un lavoro di squadra. Stiamo bene e siamo molto felici", ha aggiunto Benedetta, promettendo che più avanti, insieme a Marco, racconterà con maggiore calma ciò che hanno vissuto.

L’incontro col cane Cloud e il desiderio di diventare genitori

Tra le prime curiosità dei follower c’era inevitabilmente anche quella legata all’incontro tra le bambine e il cane Cloud. E, a quanto pare, l’intesa è stata immediata. "Benissimo. Cloud le ha guardate, poi le ha annusate e loro hanno iniziato a fargli le coccole. E’ scattato l’amore e lo hanno chiamato in italiano "il nostro fratello peloso"", ha raccontato Benedetta. Questa nuova vita arriva al termine di un percorso che la coppia aveva scelto di affrontare con grande discrezione. Benedetta e Marco avevano parlato in passato del desiderio di avere dei figli, spiegando anche a Verissimo come quel progetto non fosse mai stato vissuto come qualcosa da inseguire a ogni costo.

A chi li ha accompagnati con affetto, Benedetta ha infine voluto rivolgere un ringraziamento particolare: "Ci tenevamo a ringraziarvi per tutto l’affetto e soprattutto per il rispetto che avete dimostrato nei nostri confronti in queste settimane. E’ stato veramente come sentire un abbraccio caldo". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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