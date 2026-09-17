Benedetta Rossi torna al lavoro e racconta la nuova vita con le figlie: "Bisogna sfatare questo falso mito"
Dopo un primo periodo dedicato alla nuova vita familiare, la food blogger è tornata nel suo studio per riprendere il lavoro e ha raccontato come lei e Marco stanno affrontando tutto.
Dopo un periodo dedicato soprattutto alla famiglia e ai cambiamenti arrivati con l’ingresso delle due bambine nella loro vita, Benedetta Rossi e Marco Gentili stanno iniziando a prendere le misure con una quotidianità completamente nuova. La food blogger ha raccontato ai suoi follower come stanno andando le cose in casa, annunciando anche una novità importante sul fronte professionale: è tornata al lavoro e si prepara a riprendere gradualmente il ritmo di sempre.
Il ritorno in studio di Benedetta Rossi
Benedetta ha scelto di condividere l’aggiornamento direttamente dal suo studio, mostrando così anche un piccolo ritorno alla dimensione professionale che per anni ha accompagnato la sua vita: "Sono tornata al lavoro, con i ragazzi stiamo scegliendo le ricette da girare. Per ora ho fatto un part time, ma adesso ho la testa per cominciare", ha spiegato, lasciando intendere che il rientro sarà progressivo e soprattutto compatibile con le nuove esigenze familiari.
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Dopo mesi nei quali le priorità sono inevitabilmente cambiate, la 53enne sembra quindi pronta a rimettersi davanti alle telecamere e a lavorare nuovamente sui contenuti che l’hanno resa uno dei volti più seguiti del mondo della cucina online. Il fatto di essere tornata in studio rappresenta per lei un altro piccolo passo verso un nuovo equilibrio, senza però rinunciare al tempo da dedicare alle figlie.
Le figlie si sono già ambientate
Parallelamente al lavoro, Benedetta ha raccontato con entusiasmo come stanno vivendo le bambine questa nuova fase. L’inserimento a scuola, a quanto pare, è avvenuto senza particolari difficoltà: "Loro vanno a scuola volentieri, si sono inserite subito, hanno già una marea di amichetti", ha raccontato.
Una notizia che sembra aver tranquillizzato anche mamma e papà, alle prese con una quotidianità fatta di orari da incastrare, attività pomeridiane e nuove responsabilità. Marco, in particolare, si è ritagliato un ruolo centrale nella gestione delle giornate delle bambine, occupandosi della routine scolastica e di molte delle attività che scandiscono il loro tempo.
Il marito Marco e le famose chat di classe
Tra gli aspetti più curiosi della nuova organizzazione familiare c’è poi una decisione presa proprio da Benedetta: lasciare al marito la gestione delle chat scolastiche. "C’ho messo lui, mi sembrava giusto così", ha raccontato scherzando la food blogger, spiegando che Marco è stato inserito in entrambe le chat delle classi.
La scelta ha inevitabilmente divertito i follower, soprattutto per il luogo comune sui gruppi dei genitori, ma Marco ha ridimensionato la fama delle famigerate conversazioni scolastiche: "Le chat sono molto ordinate, sobrie. Per ora solo consigli utili e avvisi. Io sono un genitore con poca esperienza, ma non ci sono buongiornissimi. Bisogna sfatare questo falso mito".
Una nuova routine piena di impegni per Benedetta Rossi e Marco
Anche la sua giornata, nel frattempo, è cambiata parecchio. Tra colazioni, merende, borracce e accompagnamenti a scuola, Marco ha raccontato con ironia quanto sia diventata articolata la gestione familiare: "Adesso preparo le schiscette tra sandwich, piadine, pancake, frutta. Poi riempio le borracce, le metto nello zainetto e ci avviamo verso la scuola. Le accompagno e di solito mi scordo pure di aver preso il caffè". Dietro le battute, però, c’è soprattutto la felicità per una vita che entrambi stanno scoprendo giorno dopo giorno: "Ma è bellissimo", ha infatti aggiunto Marco, mentre Benedetta può finalmente riprendere anche il suo lavoro con una nuova consapevolezza e una famiglia ancora pi
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