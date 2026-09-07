Benedetta Rossi si mette in pausa: “Le mie figlie hanno bisogno di me”. Cosa succede dopo l’adozione di Natacha e Sharlyn La food blogger racconta la nuova quotidianità insieme a Natacha e Sharlyn e spiega perché, almeno per ora, le priorità sono cambiate e dovrà concentrarsi sulle figlie.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

IPA

CONDIVIDI

Benedetta Rossi ha scelto di rallentare. Dopo un’estate segnata da un cambiamento profondissimo nella sua vita privata, la food blogger ha deciso di mettere momentaneamente in pausa alcuni impegni per dedicarsi alla nuova famiglia costruita insieme al marito Marco Gentili e alle due bambine adottate in Costa Rica. L’arrivo di Natacha e Sharlyn ha infatti modificato completamente gli equilibri della coppia, che adesso si trova alle prese con una quotidianità nuova, intensa e piena di esperienze da vivere insieme.

Una nuova normalità per Benedetta Rossi e la sua famiglia

Il ritorno a casa con le figlie ha portato con sé entusiasmo, emozione, ma anche la necessità di riorganizzare tempi e abitudini. Benedetta Rossi lo ha spiegato parlando direttamente con i suoi follower, raccontando quanto sia cambiata la gestione delle giornate rispetto al passato: "Stiamo cercando di riorganizzarci per tornare a una sorta di normalità, molto diversa da prima. Ci vogliono un sacco di energie in più, ma va benissimo così". Non si tratta dunque di un addio al lavoro o di una scelta definitiva, ma della volontà di concedersi il tempo necessario per accompagnare le bambine in questa fase delicatissima e irripetibile. Dopo anni trascorsi davanti alle telecamere e sui social, per Benedetta la priorità sembra essere ora soprattutto quella di esserci nella quotidianità delle sue figlie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le rivelazioni della food blogger

Natacha e Sharlyn, rispettivamente di 10 e 9 anni, stanno scoprendo una nuova realtà, così come Benedetta e Marco stanno imparando a vivere il loro ruolo di genitori. La food blogger ha raccontato quanto sia importante per lei partecipare alle tante esperienze che le bambine stanno affrontando per la prima volta: "In questo momento voglio stare con loro. Hanno mille prime volte, quindi le voglio accompagnare a fare tante cose. Hanno bisogno della mamma e del papà". Parole che spiegano bene anche la decisione di prendersi una pausa, almeno in questa fase. Il tempo trascorso insieme, per Benedetta, ha un valore che in questo momento viene prima di qualsiasi altro impegno professionale.

Una famiglia piena di energia con Natacha e Sharlyn

La nuova vita familiare, naturalmente, non è priva di fatica. Anzi, Benedetta ha raccontato con grande naturalezza quanto possa essere impegnativo stare dietro a due bambine della loro età, pur sottolineando la felicità che accompagna ogni giornata: "Tutto molto bello ed emozionante, sia per noi genitori sia per loro. Stanno scoprendo questa nuova vita e anche noi la nostra nuova vita, un po’ impegnativa, quello sì, anche perché sono due, instancabili, come i bambini della loro età. Hanno un’energia che non so da dove riescano a tirare fuori, però ci divertiamo insieme, stiamo bene, parliamo tanto. Siamo molto contenti". Il percorso verso la maternità era un desiderio che Benedetta condivideva col marito Marco da tempo, in passato spiegarono che i figli non erano arrivati nel modo che avevano immaginato e che, con il tempo, avevano continuato a guardare alle cose belle della loro vita. Ma oggi quel desiderio si è trasformato in una realtà completamente nuova. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche