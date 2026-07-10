Benedetta Rossi, la cuoca di Real Time sconvolge i fan: "Diventeremo mamma e papà di due bimbe”. L'annuncio dell'adozione
Benedetta Rossi pronta a diventare mamma: il viaggio più importante con il marito per accogliere due sorelline.
La cuoca e volto amatissimo della cucina in tv ha condiviso una notizia che ha emozionato milioni di persone: dopo anni di attesa, pratiche e speranze, lei e il marito stanno per realizzare il sogno di allargare la loro famiglia.
Benedetta Rossi e l’annuncio pieno di emozione dell’adozione
Benedetta Rossi ha scelto un momento particolarmente significativo per raccontare una svolta privata che lei e il marito hanno custodito a lungo lontano dai riflettori. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la food blogger ha annunciato che la coppia è pronta ad accogliere due bambine, due sorelline che entreranno presto nella loro vita attraverso un percorso di adozione iniziato ormai da tempo.
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Nella foto condivisa sui social, lei e il marito Marco appaiono in aeroporto con valigie e passaporti pronti, sorridenti ma profondamente emozionati per quello che hanno definito il viaggio più importante mai affrontato. Un viaggio che, come ha spiegato la stessa Rossi, non rappresenta soltanto uno spostamento verso una nuova destinazione, ma l’inizio di una nuova fase della loro storia: "Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille", ha scritto la conduttrice di Fatto in casa per voi, ricordando anche il legame speciale che lei e il marito hanno sempre avuto con i viaggi, luoghi dove hanno costruito parte della loro relazione: "Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati".
L’adozione di due bambine: un sogno diventato realtà dopo anni di attesa
L’annuncio dell’adozione arriva dopo un percorso lungo e complesso, fatto di attese, documenti, valutazioni e momenti difficili, ma anche della volontà di non arrendersi mai davanti al desiderio di diventare genitori: "Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi", ha raccontato Benedetta Rossi, spiegando quanto sia stato importante proteggere questo sogno fino al momento giusto. La blogger ha poi aggiunto: "È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore".
Il desiderio di maternità raccontato anche in tv
Negli anni Benedetta Rossi e il marito avevano parlato del desiderio di avere figli e delle difficoltà incontrate nel diventare genitori. Durante una partecipazione a Verissimo, il marito aveva spiegato che la coppia aveva sempre avuto questo desiderio, ma che la vita aveva seguito un percorso diverso. "Non abbiamo avuto figli, semplicemente non sono arrivati. Quindi siamo andati avanti guardando a tutte le cose belle che ci sono accadute. Probabilmente saremmo stati dei buoni genitori, però è andata così", aveva raccontato. Oggi, però, quella parte della loro storia sembra pronta a cambiare. La coppia ha ancora alcuni passaggi importanti da completare prima di poter vivere pienamente questa nuova quotidianità, motivo per cui Benedetta ha annunciato che per un periodo si allontanerà dai social: "Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia", ha spiegato, chiedendo ai fan rispetto e comprensione. La promessa però è quella di raccontare tutto in futuro, quando sarà il momento giusto: "Il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso. Ci vediamo al ritorno, quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo".
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