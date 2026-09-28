Benedetta Rossi, la confessione sulle figlie: “Ho paura di parlarne sui social” La food creator ha spiegato le ragioni dietro la sua preoccupazione riguardante il condividere contenuti sul web dedicati alle bambine

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Benedetta Rossi vorrebbe raccontare molto di più della sua nuova quotidianità familiare, ma quando il discorso riguarda le figlie entra in gioco una ‘prudenza’ che non aveva previsto. La food creator, infatti, ha spiegato ai suoi follower di sentirsi combattuta tra il desiderio di condividere questa fase della propria vita e la paura delle conseguenze che possono arrivare dopo ogni contenuto dedicato alle bambine. Al centro del suo sfogo non ci sono quindi soltanto i social, ma il confine sempre più delicato tra il rapporto con il pubblico e la tutela della propria famiglia. Il tutto è arrivato all’interno di un racconto della propria quotidianità, tra lavori nell’orto e giochi con il cane Cloud. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Benedetta Rossi: "Vorrei raccontarvi delle bambine", ma il web la frena

Come spiegato in un video pubblicato sui social, il punto per Benedetta Rossi è soprattutto uno: avrebbe piacere a far conoscere alle persone che la seguono un lato ancora poco raccontato della sua vita familiare. Un desiderio che nasce ovviamente anche dal rapporto costruito negli anni con il pubblico, formato da persone che la creator considera ormai vicine: "Io sinceramente avrei tanta voglia di parlarvi delle bimbe, di raccontarvi come sono, i loro gusti, come si stanno ambientando, come noi stiamo vivendo questa nuova vita di famiglia quattro, anzi a cinque con Cloud".

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A rendere tutto più complicato, però, sono le reazioni che seguono la pubblicazione di contenuti personali, soprattutto dedicati alle figlie. "Ogni volta che tocco l’argomento bambine, a distanza di un’ora, escono decine e decine di articoli ‘acchiappa-click’ e sotto si riempie dei soliti commenti che fanno venire il mal di stomaco dei leoni da tastiera, che si scaricano insultando me, Marco e le bambine" ha raccontando la cuoca del web, spiegando le ragioni della sua preoccupazione: "Mi dispiace perché voi siete degli amici e ho piacere a condividere con voi questa nuova fase della nostra vita, bellissima, ma allo stesso tempo ho paura di farlo".

Una nuova famiglia che vorrebbe vivere e raccontare con più libertà

Nonostante le esitazioni, Benedetta Rossi ha lasciato comunque intravedere quanto questa nuova fase sia importante per lei. La quotidianità con le bambine passa anche attraverso esperienze semplici, come quella vissuta durante la mattinata trascorsa all’aperto e raccontata proprio sui social: raccogliere le uova, occuparsi dell’orto e coinvolgerle nella cura delle piantine. Sono attività che per la creator hanno anche un significato personale, perché riportano alla memoria l’infanzia trascorsa in campagna con la nonna e la zia Giulietta. Quello che emerge, tuttavia, è anche il desiderio di poter condividere questi momenti senza trasformare ogni dettaglio familiare in materia per polemiche e giudizi. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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