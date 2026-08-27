Benedetta Rossi (finalmente) mamma: “Ci sono corse incontro gridando”, il racconto da brividi sulle due nuove figlie adottive. Chi sono La cuoca e food blogger ha raccontato in un post Instagram l'emozione del primo incontro con le bambine, in Costa Rica. Presto torneranno a casa insieme. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La cuoca e foodblogger Benedetta Rossi è tornata sui social, oggi, per annunciare la notizia più bella. Lei e il marito Marco hanno finalmente adottato due sorelline dalla Costa Rica, dopo essere volati nel paese sudamericano circa un mese fa. Una gioia immensa, raccontata dalla chef con un lungo post ricco di particolari. E di una foto a quattro davvero molto speciale. Ecco tutta la storia qui sotto.

Benedetta Rossi, il posto social (tenerissimo) per annunciare l’adozione

"Il viaggio è arrivato a destinazione, siamo ufficialmente una famiglia!". Così Benedetta Rossi ha esordito oggi, giovedì 27 agosto 2026, nel suo post Instagram subito virale. Dove ha svelato ai 5,4 milioni di followers il viaggio in Costa Rica, con il marito Marco, e il primo incontro con le due sorelline di 10 e 9 anni. "Non esistono parole per descrivere l’emozione del primo incontro, del primo sguardo e del momento in cui queste mani si sono strette. Le nostre bambine si chiamano Natacha e Sharlyn, hanno 10 e 9 anni, sono meravigliose, piene di luce e voglia di vivere", ha spiegato ancora la blogger.

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Poi il racconto è proseguito, partendo dall’inizio: "Il mese scorso siamo venuti in Costa Rica per raggiungerle. Il 13 Luglio alle otto del mattino, siamo andati nell’istituto dove vivevano e dove sono cresciute. Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po’ di paura, ma è successa una piccola magia…si è aperta una porta e loro ci sono venute incontro correndo, piene di gioia, gridando ‘mamma e papà!’".

Così, spiega Benedetta Rossi, "la lunga attesa e tutte le paure sono svanite in un secondo. Si sono fidate di noi sin dal primo istante ed è stato tutto così naturale che sembrava ci conoscessimo da sempre". A condire il tutto, nel post sommerso di like social, anche un’immagine dolcissima: le mani, dei genitori e delle figlie adottive, che si stringono insieme come fossero una cosa sola.

Il ritorno in Italia di Benedetta Rossi con le bambine

Nei giorni successivi al primo incontro, i genitori adottivi sono poi rimasti in Costa Rica per approfondire la conoscenza delle due bambine. "In queste settimane abbiamo vissuto insieme ed è stato il periodo più intenso", ha raccontato la cuoca, "emozionante ed impegnativo della nostra vita; ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri".

E ancora: "Abbiamo accolto le loro storie, interpretato i loro timori, ascoltato i loro silenzi. La nostra famiglia adesso è come un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno".

Infine, un pensiero a casa, dove Benedetta e Marco hanno lasciato un altro pezzetto di vita, il cane Cloud: "Tra poco torneremo a casa e non vediamo l’ora, anche perché ci manca da morire il nostro piccolo Cloud!". E non poteva mancare un ringraziamento speciale ai fan, presentissimi fin dal primo annuncio di Benedetta (risalente a un mese fa circa) sul viaggio e sull’adozione. "A tutti voi va un GRAZIE speciale", ha concluso, "per la marea di pensieri positivi che ci avete inviato da lontano, per il rispetto e l’affetto immenso con cui avete compreso e protetto questo momento per noi così importante. Vi mandiamo un grande abbraccio. A prestissimo!". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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