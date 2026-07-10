Benedetta Porcaroli irrompe nel mondo di The Gentlemen 2: lusso e intrighi nel trailer, ma c'è una grande novità
La seconda stagione della serie di Guy Ritchie arriverà su Netflix a settembre 2026: nel cast anche l'attrice italiana, protagonista delle nuove trame.
È una delle attrici più apprezzate in Italia e adesso, l’apprezzeremo ancora di più. Benedetta Porcaroli sarà nel cast di The Gentlemen 2, la seconda stagione della serie Netflix di Guy Ritchie, e di cui è stato pubblicato il trailer nelle scorse ore. Proprio con questa clip, la piattaforma ha svelato anche la data di uscita dello show prevista per settembre. Questa, però, non è l’unica novità e, per saperne di più, dovete proseguire la lettura.
The Gentlemen 2, Benedetta Porcaroli sbarca nella seconda stagione: il trailer
Netflix ha annunciato che la seconda stagione di The Gentlemen, la serie action-comedy di Guy Ritchie ispirata al film omonimo del 2019, arriverà in streaming il 3 settembre 2026, accompagnata dal primo trailer ufficiale. La notizia arriva nello stesso periodo dell’annuncio della seconda stagione di MobLand, altra serie firmata dal regista britannico, attesa su Paramount+. La serie racconta la storia di Eddie Horniman (Theo James), un ex ufficiale dell’esercito britannico che eredita titolo nobiliare e proprietà di famiglia dopo la morte del padre. Scopre però che la tenuta nasconde un enorme traffico illegale di cannabis gestito dalla criminalità organizzata. Inizialmente intenzionato a liberarsene, Eddie finisce coinvolto in un mondo fatto di alleanze, tradimenti e lotte di potere, aiutato dalla determinata e spietata Susie Glass (Kaya Scodelario). Nel corso della prima stagione comprende di avere talento per quel pericoloso ambiente.
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Il primo trailer della seconda stagione mostra Eddie e Susie sempre più coinvolti nella gestione dell’impero criminale di Bobby, tra nuovi affari, tensioni interne e minacce provenienti da più fronti.
The Gentlemen 2, di cosa parla la seconda stagione: trama e cast
La nuova stagione riprenderà un anno dopo gli eventi precedenti: Eddie e Susie collaborano alla gestione dell’organizzazione criminale all’estero, ma le decisioni sempre più rischiose di Bobby li costringeranno a scegliere se intervenire o rischiare di perdere tutto. L’ambizione e la sete di potere continueranno a essere temi centrali della storia. Tra le nuove entrate nel cast troviamo:
- Benedetta Porcaroli
- Michele Morrone
- Sergio Castellitto
- Hugh Bonneville
- Benjamin Clémentine
- Amra Mallassi
- Tyler Conti
- Maya Jama
Guy Ritchie ha inoltre anticipato che i nuovi episodi amplieranno la trama anche dal punto di vista geografico, portando l’azione dalla campagna inglese ai suggestivi laghi italiani.
The Gentlemen, come finisce la prima stagione e dove vederla in streaming
Per chi non lo ricordasse, nel finale della prima stagione di The Gentlemen, si scopre che Lady Sabrina e Geoffrey erano a conoscenza della coltivazione di marijuana, mentre Charlotte scopre sia il segreto della tenuta sia l’identità del suo vero padre, Geoffrey. Lo scontro tra Eddie e Susie Glass porta alla luce nuove tensioni: lei rivela i crimini di Freddie, ma alla fine i due scelgono di allearsi per prendere il controllo degli affari e mettere da parte Bobby Glass. Dopo aver eliminato la concorrenza e acquisito la tenuta, Eddie e Susie diventano soci.
Eddie compie inoltre il suo primo vero omicidio uccidendo Henry Collins, dimostrando di essere ormai entrato completamente nel mondo criminale. La seconda stagione arriverà in streaming su Netflix il 3 settembre 2026 e, sempre sulla piattaforma, potete rivedere anche la prima.
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