Su Prime Video Benedetta Porcaroli è magnetica: conquista tutti (a sorpresa) con lo sguardo

Prime Video accoglie nel suo catalogo un film con Benedetta Porcaroli, la quale ricopre un ruolo determinante: una donna bella, razionale e a tratti enigmatica.

Benedetta Porcarioli è una delle attrici più ricercate dai registi italiani non solo per la sua bellezza ma anche (e soprattutto) per il suo talento. Su Prime Video è disponibile un film che la vede protagonista accanto a Pietro Castellitto, che non solo dirige la pellicola ma è anche uno degli interpreti principali. Una storia che mostra come anche una vita agiata non si esente da un lato oscuro che può trascinare in un vortice pericoloso. Di seguito, i dettagli.

Enea, il film con protagonista Benedetta Porcarioli: quando la monotonia prende il sopravvento

Capita spesso e anche a tutti di avere l’impressione di essere ‘caduti’ nella monotonia di tutti i giorni. Cosa succederebbe se per dare una svolta a questa monotonia si finisse con il cadere in un vortice pericoloso? Un’idea potrete farvela con il film Enea, diretto e interpretato da Pietro Castellitto e con protagonista Benedetta Porcarioli. Enea è un giovane che, ispirandosi al mito del suo omonimo eroe, cerca un senso di vitalità in un mondo ormai vuoto e decadente. Accanto a lui c’è Valentino, amico di sempre e aviatore appena consacrato, con cui condivide feste, eccessi e attività illegali legati allo spaccio. Entrambi, seppur immersi in un ambiente corrotto, sono spinti da una forza vitale che li porta oltre le regole e la morale comune, verso un "mare" simbolico dove cercano autenticità e umanità. Tuttavia, droga e criminalità rappresentano solo il riflesso di una realtà più profonda: quella familiare di Enea, segnata da un padre malinconico, un fratello problematico, una madre sconfitta e una ragazza bellissima. Enea e Valentino vivono ai margini della legge mossi da un’energia vitale e da un profondo legame d’amicizia.

Come potrete dedurre, l’intero film ruota attorno alla necessità, al bisogno di scappare dalla monotonia. I due amici, Enea e Valentino, cercano di sentirsi vivi in un’epoca spenta e monotona, spingendosi verso comportamenti rischiosi e moralmente ambigui come droga e spaccio. Il film mostra come per loro trasgressione e rischio siano modi per confrontarsi con il mondo e con se stessi. E qui subentra anche il ruolo dei genitori, in particolare quelli di Enea, i quali appaiono incapaci di comprendere questo desiderio. Eva, interpretata da Benedetta Porcaroli, è sia una sorta di rifugio che una sfida per Enea: una figura concreta, empatica e razionale, simbolo di amore autentico.

Curiosità e dove vedere il film Enea in streaming

Il film è stato girato principalmente a Roma, in particolare nella zona nord della città. Tra le location principali ci sono Villa Miani e luoghi iconici dei quartieri Prati e Parioli. Nel cast figurano anche Pietro Castellitto, Giorgio Quarzo Guarascio, Sergio Castellitto e Cesare Castellitto. Il film, che potete noleggiare o acquistare su Prime Video per vederlo, è stato presentato all’80ª Mostra di Venezia nel 2023 e ha ottenuto diverse candidature ai Nastri d’Argento 2024, tra cui miglior regia, sceneggiatura, recitazione, scenografia e colonna sonora.

