Su Prime Video Benedetta Porcaroli è magnetica: conquista tutti (a sorpresa) con lo sguardo
Prime Video accoglie nel suo catalogo un film con Benedetta Porcaroli, la quale ricopre un ruolo determinante: una donna bella, razionale e a tratti enigmatica.
Benedetta Porcarioli è una delle attrici più ricercate dai registi italiani non solo per la sua bellezza ma anche (e soprattutto) per il suo talento. Su Prime Video è disponibile un film che la vede protagonista accanto a Pietro Castellitto, che non solo dirige la pellicola ma è anche uno degli interpreti principali. Una storia che mostra come anche una vita agiata non si esente da un lato oscuro che può trascinare in un vortice pericoloso. Di seguito, i dettagli.
Enea, il film con protagonista Benedetta Porcarioli: quando la monotonia prende il sopravvento
Capita spesso e anche a tutti di avere l’impressione di essere ‘caduti’ nella monotonia di tutti i giorni. Cosa succederebbe se per dare una svolta a questa monotonia si finisse con il cadere in un vortice pericoloso? Un’idea potrete farvela con il film Enea, diretto e interpretato da Pietro Castellitto e con protagonista Benedetta Porcarioli. Enea è un giovane che, ispirandosi al mito del suo omonimo eroe, cerca un senso di vitalità in un mondo ormai vuoto e decadente. Accanto a lui c’è Valentino, amico di sempre e aviatore appena consacrato, con cui condivide feste, eccessi e attività illegali legati allo spaccio. Entrambi, seppur immersi in un ambiente corrotto, sono spinti da una forza vitale che li porta oltre le regole e la morale comune, verso un "mare" simbolico dove cercano autenticità e umanità. Tuttavia, droga e criminalità rappresentano solo il riflesso di una realtà più profonda: quella familiare di Enea, segnata da un padre malinconico, un fratello problematico, una madre sconfitta e una ragazza bellissima. Enea e Valentino vivono ai margini della legge mossi da un’energia vitale e da un profondo legame d’amicizia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Come potrete dedurre, l’intero film ruota attorno alla necessità, al bisogno di scappare dalla monotonia. I due amici, Enea e Valentino, cercano di sentirsi vivi in un’epoca spenta e monotona, spingendosi verso comportamenti rischiosi e moralmente ambigui come droga e spaccio. Il film mostra come per loro trasgressione e rischio siano modi per confrontarsi con il mondo e con se stessi. E qui subentra anche il ruolo dei genitori, in particolare quelli di Enea, i quali appaiono incapaci di comprendere questo desiderio. Eva, interpretata da Benedetta Porcaroli, è sia una sorta di rifugio che una sfida per Enea: una figura concreta, empatica e razionale, simbolo di amore autentico.
Curiosità e dove vedere il film Enea in streaming
Il film è stato girato principalmente a Roma, in particolare nella zona nord della città. Tra le location principali ci sono Villa Miani e luoghi iconici dei quartieri Prati e Parioli. Nel cast figurano anche Pietro Castellitto, Giorgio Quarzo Guarascio, Sergio Castellitto e Cesare Castellitto. Il film, che potete noleggiare o acquistare su Prime Video per vederlo, è stato presentato all’80ª Mostra di Venezia nel 2023 e ha ottenuto diverse candidature ai Nastri d’Argento 2024, tra cui miglior regia, sceneggiatura, recitazione, scenografia e colonna sonora.
Potrebbe interessarti anche
Sergio Castellitto intrappolato in un’illusione su RaiPlay: la commedia è geniale
Su RaiPlay è disponibile una commedia con Sergio Castellitto, affiancato da Sabrina ...
Grande Fratello, incidente choc per Giulio e soccorsi nella Casa: Benedetta gli spegne una sigaretta nell’occhio
Incidente choc nella Casa del Grande Fratello: Benedetta Stocchi per errore spegne u...
Barbara Ronchi sciocca tutti nel film Netflix a luci rosse
Diva futura racconta la vita e l'ascesa di Riccardo Schicchi tra scandali, passioni ...
RaiPlay, dolore negli occhi di Kasia Smutniak: il suo dramma più intenso è da vedere
Su RaiPlay è disponibile un film che merita tanto: una storia intensa con Kasia Smut...
Su Netflix c'è un film con Benedetta Porcaroli che vi farà gelare il sangue (ed è una storia vera): una violenza brutale
La pellicola è un esperimento cinematografico riuscito solo in parte, in cui però la...
Niente più Cesaroni: Matteo Branciamore irriconoscibile in questa miniserie su RaiPlay
L'attore romano abbandona temporaneamente i panni di Marco Cesaroni per diventare un...
Su RaiPlay i drammi e le sfide quotidiane di una famiglia comune: Matilda De Angelis lascia a bocca aperta
Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli al centro di un film da recuperare assoluta...
I film in onda in TV stasera, martedì 14 ottobre 2025. Inghilterra: grave problema per il Re, si corre ai ripari
I migliori film in onda stasera, martedì 14 ottobre 2025: dal Discorso del Re con Co...