Netflix sceglie Benedetta Porcaroli per raccontare lo scandalo che sconvolse Roma: era il 2013 L'attrice romana ci porta nel sottobosco della criminalità della Capitale con una serie tv che colpisce per il suo crudo realismo

Ci sono alcuni fatti di cronaca che, per la loro rilevanza mediatica, spesso finiscono per avere una trasposizione cinematografica o televisiva. Spesso si tratta di cronaca nera, come i casi di Elisa Claps, con una serie su Netflix, o di Sarah Scazzi, che ne ha una su Disney+. Sempre in streaming su Netflix se ne trova un’altra con Benedetta Porcaroli, con protagoniste vittime di crimini ben più subdoli di un omicidio, ma non per questo meno efferati.

Benedetta Porcaroli in streaming su Netflix con Baby

Basato liberamente sullo scandalo delle baby squillo che ha investito Roma nel 2013, Baby racconta di Chiara Altieri (Porcaroli), giovane proveniente dal quartiere Parioli della Roma bene. Migliore amica di Fabio (Brando Pacitto) e Camilla (Chabeli Sastre Gonzalez) sta per ricevere una borsa di studio per studiare all’estero a Boston, è un’atleta dotata e ha una relazione segreta con Niccolò (Lorenzo Zurzolo), fratello di Camilla. Questa vita privilegiata, però, non mette Chiara a suo agio. La situazione cambia quando la ragazza incontra Ludovica Storti (Alice Pagani), proveniente da una classe sociale diametralmente opposta a quella di Chiara e famigerata nella propria scuola per aver girato un video porno assieme a un altro studente, Brando De Santis (Mirko Trovato).

Le due diventano ben presto amiche e, per una serie di circostanze, finiscono a ballare nel locale gestito da Saverio (Paolo Calabresi) assieme a suo nipote Fiore (Giuseppe Maggio). I due, inducono le giovani a entrare nel mondo della prostituzione giovanile, sconvolgendo totalmente le loro vite.

Vivere dentro un’acquario ti fa venire voglia di saltare fuori

Ciò che racconta Baby non è tanto come le due ragazze finiscano nel mondo della prostituzione minorile, ma quello che accade prima, quello che c’è dietro. Il regista, Andrea De Sica, assieme ad Anna Negri e al collettivo di scrittura Grams, coordinato da Isabella Aguilar e Giacomo Durzi, ha preso i Parioli e ne ha dipinto un affresco emblematico di tutti quei contesti sociali definibili come "gabbie dorate". Mondi in cui altissime aspettative e regole stringenti portano chi vi vive dentro a desiderare ardentemente di fuggire. Se vivi in un acquario, prima o poi hai voglia di saltarne fuori. Ed è quello che accade precisamente a Chiara, per cui la trasgressione diventa la notte, un territorio oscuro dove i mondi si mescolano e le identità si cancellano.

Benedetta Porcaroli conquista nel ruolo di Chiara, la ragazza acqua e sapone che cela qualcosa. La sua interpretazione è sempre in parte: mai una battuta o uno sguardo vengono sprecati nell’esprimere quanto possano essere stretti quegli abiti da brava ragazza.

Dove vedere Baby in streaming

Se siete curiosi riguardo la discesa nell’oscurità di Chiara in Baby con Benedetta Porcaroli, trovate la serie in streaming nel catalogo di Netflix.

