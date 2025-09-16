Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Netflix sceglie Benedetta Porcaroli per raccontare lo scandalo che sconvolse Roma: era il 2013

L'attrice romana ci porta nel sottobosco della criminalità della Capitale con una serie tv che colpisce per il suo crudo realismo

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Ci sono alcuni fatti di cronaca che, per la loro rilevanza mediatica, spesso finiscono per avere una trasposizione cinematografica o televisiva. Spesso si tratta di cronaca nera, come i casi di Elisa Claps, con una serie su Netflix, o di Sarah Scazzi, che ne ha una su Disney+. Sempre in streaming su Netflix se ne trova un’altra con Benedetta Porcaroli, con protagoniste vittime di crimini ben più subdoli di un omicidio, ma non per questo meno efferati.

Benedetta Porcaroli in streaming su Netflix con Baby

Basato liberamente sullo scandalo delle baby squillo che ha investito Roma nel 2013, Baby racconta di Chiara Altieri (Porcaroli), giovane proveniente dal quartiere Parioli della Roma bene. Migliore amica di Fabio (Brando Pacitto) e Camilla (Chabeli Sastre Gonzalez) sta per ricevere una borsa di studio per studiare all’estero a Boston, è un’atleta dotata e ha una relazione segreta con Niccolò (Lorenzo Zurzolo), fratello di Camilla. Questa vita privilegiata, però, non mette Chiara a suo agio. La situazione cambia quando la ragazza incontra Ludovica Storti (Alice Pagani), proveniente da una classe sociale diametralmente opposta a quella di Chiara e famigerata nella propria scuola per aver girato un video porno assieme a un altro studente, Brando De Santis (Mirko Trovato).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le due diventano ben presto amiche e, per una serie di circostanze, finiscono a ballare nel locale gestito da Saverio (Paolo Calabresi) assieme a suo nipote Fiore (Giuseppe Maggio). I due, inducono le giovani a entrare nel mondo della prostituzione giovanile, sconvolgendo totalmente le loro vite.

Vivere dentro un’acquario ti fa venire voglia di saltare fuori

Ciò che racconta Baby non è tanto come le due ragazze finiscano nel mondo della prostituzione minorile, ma quello che accade prima, quello che c’è dietro. Il regista, Andrea De Sica, assieme ad Anna Negri e al collettivo di scrittura Grams, coordinato da Isabella Aguilar e Giacomo Durzi, ha preso i Parioli e ne ha dipinto un affresco emblematico di tutti quei contesti sociali definibili come "gabbie dorate". Mondi in cui altissime aspettative e regole stringenti portano chi vi vive dentro a desiderare ardentemente di fuggire. Se vivi in un acquario, prima o poi hai voglia di saltarne fuori. Ed è quello che accade precisamente a Chiara, per cui la trasgressione diventa la notte, un territorio oscuro dove i mondi si mescolano e le identità si cancellano.

Benedetta Porcaroli conquista nel ruolo di Chiara, la ragazza acqua e sapone che cela qualcosa. La sua interpretazione è sempre in parte: mai una battuta o uno sguardo vengono sprecati nell’esprimere quanto possano essere stretti quegli abiti da brava ragazza.

Dove vedere Baby in streaming

Se siete curiosi riguardo la discesa nell’oscurità di Chiara in Baby con Benedetta Porcaroli, trovate la serie in streaming nel catalogo di Netflix.

Potrebbe interessarti anche

Benedetta Porcaroli in streaming su Netflix con La scuola cattolica

Su Netflix c'è un film con Benedetta Porcaroli che vi farà gelare il sangue (ed è una storia vera): una violenza brutale

La pellicola è un esperimento cinematografico riuscito solo in parte, in cui però la...
Matilda De Angelis in streaming su RaiPlay in Tutto può succedere

Su RaiPlay i drammi e le sfide quotidiane di una famiglia comune: Matilda De Angelis lascia a bocca aperta

Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli al centro di un film da recuperare assoluta...
Vittoria Puccini nel film 18 regali in streaming su RaiPlay

Vittoria Puccini consegna a RaiPlay un film che accende l'anima e scioglie il cuore

L'attrice protagonista della famosa fiction di Canale 5 porta al cinema una storia v...
Million Dollar Baby in streaming su Prime Video

Clint Eastwood vinse 4 Oscar in una volta sola: il film su Prime Video

Una straordinaria interpretazione di Hilary Swank, Morgan Freeman e Clint Eastwood c...
Stasera in tv (12 settembre), Vanessa Incontrada contro Gianluigi Nuzzi. Si intromette anche Zoro: che succede

Stasera in tv (12 settembre), Vanessa Incontrada contro Gianluigi Nuzzi. Si intromette anche Zoro: che succede

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di venerdì 12 settembre 2025...
3 serie tv con protagonisti serial killer in streaming su Netflix che vi faranno accapponare la pelle

Netflix si tinge di rosso: queste 3 serie tv sono le più agghiaccianti che vedrete

Nel catalogo del Colosso dello streaming ecco alcune serie con protagonisti efferati...
Sapore di mare in streaming su Netflix

Su Netflix dovete assolutamente recuperare questo film cult Anni '80

Christian De Sica e un Jerry Calà in gran spolvero guidano in modo esilarante il cas...
Ricchi a Tutti i Costi, il film con Christian De Sica e Angela Finocchiaro è in streaming su Netflix

Su Netflix un film a prova di sangue: Christian De Sica guida la famiglia in un piano per proteggere un tesoro

La famiglia Delle Fave torna su Netflix tra piani, omicidi finti e colpi di scena a ...
Alice in Borderland e Jude Law

Serie tv Netflix, novità di settembre 2025: dalla terza stagione di Alice in Borderland, a Jude Law (in forma)

Un mese ricco di nuove uscite per la piattaforma di streaming, tanti grandi ritorni ...

Personaggi

Baby Gang

Baby Gang
Alberto Brandi

Alberto Brandi
Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963