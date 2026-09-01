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Da Gotham alla nuova serie TV, Ben McKenzie e Morena Baccarin di nuovo insieme: la star di The O.C. ritrova la moglie nel cast

Dopo essersi conosciuti sul set di Gotham, Ben McKenzie e Morena Baccarin, marito e moglie nella vita, tornano a recitare insieme nella seconda stagione di Sheriff Country

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Ben McKenzie e Morena Baccarin
IPA

Marito e moglie nella vita, di nuovo colleghi sul set. Ben McKenzie e Morena Baccarin sono pronti a ritrovarsi davanti alla macchina da presa nella seconda stagione di Sheriff Country, diversi anni dopo l’esperienza che li ha fatti conoscere in Gotham. Per McKenzie, noto soprattutto per The O.C. e per il ruolo di James Gordon nella serie DC, si tratta di un ritorno accanto alla moglie in un progetto televisivo che li vedrà questa volta alle prese con personaggi completamente diversi.

Ben McKenzie e Morena Baccarin di nuovo insieme sul set

La storia professionale tra McKenzie e Baccarin è iniziata proprio sul set di Gotham. Lui interpretava James Gordon, mentre lei vestiva i panni della dottoressa Leslie Thompkins. La collaborazione nella serie ambientata nell’universo di Batman si è trasformata anche in una relazione nella vita privata: i due si sono sposati nel 2017. Ora la coppia ritrova la dimensione lavorativa in Sheriff Country, spin-off di Fire Country con Baccarin protagonista. L’attrice interpreta Mickey Fox, sceriffo della contea di Edgewater, alle prese con i crimini della zona e con le complicazioni della propria famiglia. McKenzie comparirà nel primo episodio della seconda stagione nei panni di Sheriff Wade, uno sceriffo di una contea vicina chiamato ad aiutare Mickey. Il nuovo personaggio porterà con sé anche alcuni segreti, aggiungendo un nuovo elemento alle vicende della protagonista.

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Ben McKenzie e Morena Baccarin: la nuova coppia di sceriffi

La reunion tra McKenzie e Baccarin sarà quindi molto diversa da quella vista in Gotham. Questa volta i due non saranno James Gordon e Leslie Thompkins, ma due sceriffi alle prese con casi e problemi completamente nuovi. L’arrivo di Wade coinciderà con una fase delicata per Mickey, che nella seconda stagione dovrà fare i conti con importanti questioni familiari mentre cerca di proteggere la comunità di Edgewater. Nel primo episodio, Cyclone, la protagonista sarà inoltre impegnata a salvare una giovane donna coinvolta in una pericolosa organizzazione criminale. A rendere ancora più curiosa la reunion è stato proprio il modo in cui la coppia ha annunciato la novità, infatti. la stessa Baccarin ha condiviso sui social un video ironico nel quale lei e il marito, entrambi in uniforme, si ritrovano faccia a faccia. Una gag accompagnata da un audio de I Griffin e dalla frase "C’è un nuovo sceriffo in città", perfetta per anticipare il ritorno della coppia sullo stesso set. Dopo Gotham, dunque, i due coniugi tornano a lavorare fianco a fianco. Stavolta senza Batman, ma con due distintivi al petto.

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