È morto Ben Jones, chi era l'iconico meccanico Cooter in Hazzard: la causa della morte L’attore, celebre per il ruolo di Cooter nella famosissima serie Hazzard, si è spento a 84 anni per un infarto. Fu anche deputato al Congresso americano.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il mondo delle serie tv è in lutto, così come i fan di tutto il mondo. Hazzard perde uno dei suoi volti più amati. Ben Jones, interprete di Cooter Davenport nella celebre serie americana, è morto a 84 anni dopo essere stato colpito da un grave infarto. L’attore si trovava nella sua casa, seduto sulla poltrona preferita, mentre aspettava di vedere in tv la partita dei Braves contro gli Yankees. A raccontare gli ultimi momenti è stata la moglie Alma Viator, che sui social ha dato il triste annuncio con parole strazianti. Tutti i dettagli.

Addio a Ben Jones, star di Hazzard: l’annuncio della moglie

Il mondo di Hazzard dice addio a uno dei suoi volti più conosciuti. Ben Jones, l’attore che aveva interpretato Cooter Davenport nella serie cult, è morto a 84 anni a causa di un infarto. Nel telefilm era il proprietario dell’officina di Hazzard County e il meccanico della Generale Lee, l’auto dei cugini Duke. A dare la notizia della sua morte è stata la moglie Alma Viator, con un messaggio pubblicato su Facebook: "Oggi ho perso l’amore della mia vita. Ben è morto per un grave infarto. Era a casa, a riposare sulla sua poltrona preferita, in attesa che i Braves scendessero in campo e sconfiggessero gli Yankees". I due si erano sposati nel 1992 e avevano avuto due figli. Viator ha descritto la vita del marito come "incredibile, ricca e piena. Ha amato ed è stato amato da tantissime persone".

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La carriera di Ben Jones: da attore a politico

Jones aveva recitato in 142 episodi di Hazzard, al fianco di Tom Wopat, John Schneider e Catherine Bach. La sua carriera era iniziata a teatro durante gli anni universitari e aveva poi proseguito tra cinema e televisione, con partecipazioni a film come Moonrunners e Il bandito e la madama e a diverse serie tv. Parlando di Hazzard, l’attore a commentato: "Potevi cadere da un dirupo e farti piombare addosso una diligenza, e dovevi solo spolverarti i vestiti". Contemporaneamente all’attività di attore, Jones intraprese anche la carriera politica: dopo una prima sconfitta nel 1986, fu eletto al Congresso nel 1988 e rieletto nel 1990.

Secondo Jones, l’esperienza maturata nello spettacolo gli aveva fornito importanti capacità comunicative, utili anche in politica: "Certo. Le competenze che ho appreso sul palco e nel cinema sono inestimabili in politica, perché parliamo di comunicazione, di essere a proprio agio davanti a una telecamera, di stare di fronte a un pubblico, di trovare quella sintonia, quella chimica". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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