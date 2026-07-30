Ben Affleck conquista il milione a Chi vuol essere milionario: la vittoria vale oro, ma il premio finisce tutto in beneficenza
L'attore premio Oscar supera anche l'ultima insidiosa domanda del celebre quiz americano e trasforma il trionfo televisivo in un gesto di solidarietà.
Per Ben Affleck non è stata soltanto una serata da ricordare davanti alle telecamere, ma anche un’occasione per trasformare una brillante prova di cultura generale in un importante gesto di solidarietà. L’attore statunitense, infatti, ha conquistato il montepremi massimo di un milione di dollari nell’edizione americana di Chi vuol essere milionario, condotta da Jimmy Kimmel, scegliendo fin dall’inizio di destinare l’intera cifra alla Eastern Congo Initiative, la fondazione da lui sostenuta che opera a favore delle comunità dell’est della Repubblica Democratica del Congo, una delle aree più colpite da anni di conflitti e crisi umanitarie.
Ben Affleck a Chi vuol essere milionario: il finale cardiopalma
La puntata decisiva riprendeva esattamente dal punto in cui si era interrotta quella precedente. Affleck, affiancato dal campione di Jeopardy! Jamie Ding, aveva ormai raggiunto le fasi finali della gara e davanti alla coppia restavano soltanto due domande, quelle più difficili e con il valore economico più elevato.
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Per il quesito da mezzo milione di dollari, i due concorrenti hanno deciso di utilizzare il 50:50. La domanda riguardava un celebre articolo del New York Times che aveva escluso il verificarsi di un evento per milioni di anni, salvo essere clamorosamente smentito dalla storia. Dopo un confronto, la scelta è ricaduta sul primo volo dei fratelli Wright, rivelatasi quella corretta. Ripensando a quella decisione, Affleck ha raccontato: "Solo perché era un periodo della mia vita in cui passavo del tempo a cercare esempi di stampa che riportava notizie errate. E in qualche modo, vagamente, ricordo il Times e i fratelli Wright e tutta quella storia del 1905, 1903 o 1904, o giù di lì".
La domanda sui tacchini che valeva un milione
L’ultimo ostacolo si è rivelato decisamente più imprevedibile. Il quesito chiedeva quale coppia di nomi non fosse mai stata assegnata ai tacchini graziati da un presidente degli Stati Uniti durante la tradizionale cerimonia del Giorno del Ringraziamento. Le opzioni erano "Peanut Butter & Jelly", "Tater & Tot", "Mac & Cheese" e "Spaghetti & Meatball".
La domanda ha lasciato senza certezze sia Affleck sia Ding, tanto da convincerli a utilizzare gli ultimi aiuti ancora disponibili. Prima hanno contattato telefonicamente Stephen Morrison, storico compagno di quiz di Ding, che però non ha saputo indicare una risposta sicura. Successivamente hanno chiesto un suggerimento direttamente al conduttore Jimmy Kimmel.
Quest’ultimo ha ammesso con sincerità di non conoscere la soluzione, ma ha comunque indicato "Spaghetti & Meatball" come sua intuizione. A quel punto Affleck ha deciso di fidarsi del suo istinto, spiegando: "Io punterei su Jimmy. Andrei con quella risposta".
Una vittoria che vale molto più del premio
Dopo gli immancabili secondi di suspense, è arrivata la conferma tanto attesa: "Spaghetti & Meatball" era davvero la risposta esatta, permettendo così alla coppia di conquistare il milione di dollari e di entrare nel ristretto gruppo dei vincitori assoluti dell’edizione celebrity del quiz dal 2020, anno in cui Jimmy Kimmel ha assunto la conduzione del programma.
Il successo, però, ha assunto un significato ancora più importante perché l’intero montepremi sarà devoluto alla Eastern Congo Initiative, organizzazione fondata da Affleck per sostenere progetti e realtà locali impegnate ad aiutare una popolazione segnata da anni di guerra e instabilità. Una vittoria televisiva che, oltre a regalare spettacolo, si è trasformata in un concreto gesto di solidarietà, arrivando a distanza di quasi un anno da un risultato analogo ottenuto dall’amico e collega Matt Damon, anche lui protagonista di una precedente edizione benefica del celebre quiz.
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