Ben Affleck, apparizione a sorpresa a Venezia 2026: dietro il sorriso per il fratello Casey c’è un dolore enorme L’attore è arrivato al Lido senza annunci per sostenere il fratello alla première di Company, dopo la morte dei genitori, scomparsi a pochi mesi di distanza.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È comparso a Venezia 2026 senza annunci, lontano dal clamore che normalmente accompagna ogni suo arrivo. Ben Affleck ha scelto di esserci, semplicemente, accanto al fratello Casey in una serata che aveva un peso speciale. Al centro della scena c’era il film Company, dietro cui si nasconde una storia molto più personale, fatta di assenze e ricordi difficili da lasciare andare: la perdita dei genitori. Ben è arrivato così in laguna per sostenere e condividere con Casey un momento che difficilmente avrebbe potuto affrontare da solo. Di seguito, tutti i dettagli.

Venezia 2026, Ben Affleck arriva a sorpresa al Lido per sostenere il fratello Casey

Una visita discreta, ma dal forte valore affettivo. Ben Affleck ha raggiunto Venezia 2026 per accompagnare il fratello Casey alla presentazione di Company, evitando volutamente il protagonismo che solitamente accompagna una star del suo calibro. La serata, infatti, aveva per Casey un significato particolare: il film è dedicato ai genitori dei due fratelli, entrambi scomparsi nel corso del 2026. Durante l’evento, Casey ha ricordato il desiderio, rimasto irrealizzato, di poter condividere con loro il risultato del proprio lavoro. Accanto a lui c’erano anche i figli Indiana e Atticus, trasformando il red carpet in un momento familiare più che mondano.

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Ben ha scelto di accompagnare questa occasione con la consueta sobrietà, indossando un classico completo scuro. Più che una comparsa sul tappeto rosso, la sua presenza è stata dunque un gesto di vicinanza: esserci per il fratello in una delle serate più significative e difficili della sua vita.

Chi erano i genitori di Ben e Casey Affleck

Per la famiglia Affleck è stato un anno segnato da due dolorosi lutti: prima la scomparsa di Chris Anne, madre degli attori e figura molto apprezzata per il suo impegno sociale, poi quella del padre Tim, la cui morte è stata annunciata durante il Festival di Venezia. Una vita complessa, la sua, segnata anche dalla lotta contro l’alcolismo e da un percorso di rinascita che i figli hanno sempre guardato con grande rispetto.

Di cosa parla il film Company, di Casey Affleck

Company, è diretto e co-scritto da Casey Affleck. In una fredda notte del 1975, la misteriosa Evelyn si imbuca a una festa e racconta una storia ambientata nel 1953, in cui un anziano eremita salva un’attrice durante una tempesta di neve. La donna narra a sua volta il dramma di due contadini della frontiera americana che accolgono un giovane vagabondo mentre la regione è sconvolta da sanguinosi omicidi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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