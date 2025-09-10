Netflix firma la reunion tra Ben Affleck e Matt Damon: un'amicizia nata sui banchi di scuola Il duo sarà protagonista di The Rip, pellicola poliziesca prodotta e distribuita da Netflix e diretta da Joe Carnahan, con al centro un sequestro milionario

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Su Netflix sta per arrivare The Rip, l’ultima fatica di Ben Affleck e Matt Damon, un sodalizio creativo che va avanti da ben oltre i tempi di Hollywood. I due, infatti, si sarebbero conosciuti addirittura sui banchi di scuola! La nuova pellicola targata dal colosso dello streaming vedrà alla regia Joe Carnahan, che ha già diretto Affleck in Smokin’ Aces (2007). Nel cast, ricco di grandi nomi, spiccano Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins e Kyle Chandler. The Rip, prodotto da Ben Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld e Luciana Damon, sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 16 gennaio 2026.

Di cosa parla la trama di The Rip in streaming su Netflix con Ben Affleck e Matt Damon?

Dopo aver scoperto milioni di dollari in contanti in un nascondiglio abbandonato, la fiducia all’interno di una squadra di poliziotti di Miami inizia a vacillare. Quando le forze esterne vengono a conoscenza dell’entità del sequestro, e si scatena un’indagine, tutto viene messo in discussione, incluso su chi possono contare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ispirato in parte a vita vissuta

Il titolo del film, The Rip, traducibile con "strappo", si riferisce in gergo poliziesco al sequestro di denaro, droga o armi. Stando alle ultime dichiarazioni di Joe Carnahan, il regista, la pellicola è frutto dei racconti un suo caro amico. "The Rip è nato da un’esperienza profondamente personale vissuta dal mio amico, sia come padre, sia come capo della squadra tattica narcotici del dipartimento di polizia di Miami-Dade", ha affermato Carnahan. "È ispirato in parte alla sua vita e, in secondo luogo, al mio amore incondizionato per quei classici thriller polizieschi degli anni ’70 che valorizzavano i personaggi e le relazioni interpersonali e divennero pietre miliari di quell’epoca: film come Serpico e Il principe della città e, più recentemente, Heat – La sfida di Michael Mann".

Matt Damon e Ben Affleck, colleghi e amici sin dai tempi della scuola

Protagonisti di The Rip, Matt Damon e Ben Affleck in svariate occasioni hanno condiviso il set. Un’amicizia, la loro, nata tra le strade di Boston e che dura addirittura dagli anni 80. "Prima di conoscere Matt ero solo", ha raccontato Affleck a Parade nel 2007. "Recitare era un’attività solitaria a cui mi dedicavo facendo qualcosa, recitando in un piccolo show televisivo o altro, e che nessuno capiva. Nessuno dei miei coetanei sapeva cosa facessi, come funzionasse eccetera. All’improvviso ho questo amico, Matt, che lo capisce, vuole farlo, pensa sia interessante e vuole parlarne. E di lì a poco ci ritroviamo a farlo entrambi". Il legame, racconta Damon a Conan O’Brien nel 2019, si è cementato quando Affleck lo ha protetto da un bullo. "Se si mette nei guai per me, vuol dire che è un buon amico", ha affermato.

Dopo aver fatto le comparse in L’uomo dei sogni, Affleck e Damon ottengono una particina in Scuola d’onore del 1992 con Brendan Fraser come protagonista. Ma è Will Hunting – Genio ribelle (1997) a lanciare definitivamente le loro carriere. Da allora altri 9 film, contando il prossimo The Rip: da Dogma (2001) a Air (2023), passando per The last Duel (2023).

Potrebbe interessarti anche