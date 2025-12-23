Francesca Fagnani, allarme in Rai: Belve può finire a Mediaset (per una questione di soldi)
Francesca Fagnani potrebbe portare Belve a Mediaset: secondo un'indiscrezione, i motivi sarebbero legati ai costi del programma troppo alti per la Rai
Francesca Fagnani potrebbe traslocare a Mediaset. Negli ultimi mesi diversi indizi hanno fatto pensare a un possibile passaggio al Biscione: dalla partecipazione alla prima puntata di Amici, alla finale di Tu sì que vales, fino alla presenza di Maria De Filippi in tutte le puntate di Belve. La domanda ora è una sola: quale sarà la sua prossima mossa? Porterà il suo celebre format sulla rete commerciale, oppure approderà al serale di Amici come giudice? Non si esclude nemmeno l’ipotesi di un nuovo programma pensato appositamente per lei.
Belve trasloca su Mediaset? L’indiscrezione fa scattare l’allarme in Rai
Le voci sul possibile approdo di Francesca Fagnani a Mediaset si fanno sempre più insistenti. Secondo Vanity Fair, Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi su di lei per il serale di Amici, nell’ambito di un possibile rinnovamento della giuria. La conduttrice, attualmente legata alla Rai con Belve e il relativo spin-off dedicato al true crime, potrebbe ricevere il via libera dalla sua rete, trovandosi così a gestire due impegni paralleli: il martedì su Rai 2 e il sabato come giurata su Canale 5.
Secondo i rumor, se questa doppia esperienza dovesse funzionare, Mediaset potrebbe proporle di portare il suo format di successo sulla rete del Biscione. Dietro la possibile rottura con la Rai, però, ci sarebbe soprattutto una questione economica: Fagnani avrebbe richiesto un budget maggiore per invitare ospiti di alto profilo, ma la Rai non avrebbe le risorse necessarie. Questa limitazione finanziaria avrebbe avuto ripercussioni anche sugli ascolti, che quest’anno, ad eccezione della prima puntata, sono risultati in calo.
La situazione mette quindi in luce un nodo cruciale: per continuare a garantire qualità e ospiti prestigiosi, il format di Fagnani avrebbe bisogno di un sostegno economico più consistente. La trattativa con Mediaset potrebbe rappresentare, per la conduttrice, un’opportunità di maggiore libertà creativa e di investimento. Resta da capire se la Rai riuscirà a trovare un compromesso o se la giornalista deciderà di cambiare definitivamente rete. La curiosità del pubblico cresce, in attesa di scoprire quale sarà la prossima mossa di Francesca Fagnani.
Belve Crime, ecco quando tornerà in onda
Si è da poco chiusa la stagione di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, che ha regalato interviste memorabili. Tra gli ospiti più discussi figurano Belen Rodriguez, che ha fatto scalpore con alcune dichiarazioni su Stefano De Martino, la TikToker Rita De Crescenzo, Martina Colombari, Fabio Fognini, Orietta Berti e Iva Zanicchi. Una novità di questa stagione è stata la partecipazione di Maria De Filippi, presente come ospite fissa: per una volta è stata Fagnani a porre domande, ma Maria si è lasciata intervistare durante l’ultima puntata.
A differenza dello scorso anno, Belve Crime non seguirà subito le interviste, ma è stato posticipato al 2026, mentre la Rai sta ancora valutando la collocazione definitiva che verrà annunciata dopo le festività natalizie. Nella nuova edizione ci sarà spazio per Elisa True Crime, che prenderà il posto di Stefano Nazzi nella presentazione delle storie crime in studio.
