Belve (25 novembre): tre ospiti, lacrime e Federica Pellegrini tirata in ballo. Cosa vedremo stasera Nell'appuntamento di stasera Francesca Fagnani rende omaggio a Ornella Vanoni per poi dedicarsi alle interviste di Filippo Magnini, Martina Colombari e Orietta Berti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Belve apre con un omaggio a Ornella Vanoni. E non poteva essere diversamente dato che, oltre al brano ‘L’appuntamento‘, che da sempre fa da sigla al talk, Francesca Fagnani era legata da un rapporto di profondo affetto alla cantante. Questa sera, martedì 25 novembre 2025, quindi su Rai 2 si celebra l’incredibile vita dell’artista, scomparsa lo scorso venerdì, per poi passare come di consueto alle irriverenti interviste della puntata. In questo quarto appuntamento vedremo due concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, Filippo Magnini e Martina Colombari, per poi passare alle confessioni di Orietta Berti. Immancabile, come sempre in questa stagione, la presenza di Maria De Filippi, che si scambierà di posto con la padrona di casa per svelarci qualche chicca inedita.

Belve, Magnini, Colombari e Berti: le anticipazioni di stasera (25 novembre)

Dopo l’omaggio a Ornella Vanoni, la quarta puntata di Belve, in onda questa sera su Rai 2, parte con le consuete interviste ai tre ospiti della serata. Direttamente dalla pista di Ballando ci saranno ben due concorrenti: Filippo Magnini e Martina Colombari. Il primo, che nel dancing show balla in coppia con Alessandra Tripoli, si racconterà a tutto tondo, svelando sia le vittorie che le cadute, soprattutto legate alla vicenda giudiziaria (con l’accusa di doping) che lo colpirono duramente ("Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca"), e che terminarono con la piena assoluzione nel 2020. Inevitabile anche qualche aneddoto sulla sua vita personale, la storia finita con Federica Pellegrini, la paternità e l’amore con Giorgia Palmas.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio poi a Martina Colombari, spesso sulle pagine dei giornali negli ultimi anni per via delle dolorose vicende legate al figlio Achille Costacurta. Anche di questo racconterà l’ex Miss Italia a Francesca Fagnani, senza tralasciare temi delicati come le fragilità personali, le crisi con il marito Billy e la vita lontana da quella patinata che raccontano i giornali. Ultima intervista a Orietta Berti, che svelerà aspetti inediti della sua vita e della sua lunga carriera che ha saputo intrecciare anche con artisti emergenti, facendosi conoscere alle nuove generazioni. L’appuntamento si concluderà, come sempre in questa nuova edizione, con l’intervista di Maria De Filippi alla conduttrice.

Dove e quando vedere Belve

Il talk di Francesca Fagnani va in onda questa sera, martedì 25 novembre 2025, su Rai 2 alle 21.20 circa. Questo e tutte le puntate precedenti sarà visibile anche in streaming e on demand sul sito e la app di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche