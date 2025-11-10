Belve, Fagnani stoppata dalla Rai: perché salta la puntata del 10 novembre e quando torna in onda Salta la nuova puntata dello show di Francesca Fagnani che tornerà regolarmente martedì 18 novembre: il motivo e la nuova programmazione.

Cambio di programmazione nel palinsesto di Rai 2 di domani sera, martedì 11 novembre, che non vedrà la consueta messa in onda del programma Belve. Francesca Fagnani subirà uno stop temporaneo per permettere agli spettatori di godere di uno degli eventi sportivi più attesi di questo periodo. Scopriamo dunque nel dettaglio ciò che vedremo domani sera e quando tornerà l’amatissimo programma della Fagnani.

Belve non va in onda: cosa vedremo al suo posto

"Amici il calendario del tennis ha portato qualche modifica al palinsesto di Rai 2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda", ha annunciato Francesca Fagnani attraverso le Instagram stories. Domani sera, 11 novembre 2025, Belve salterà infatti una puntata per lasciare spazio alla messa in onda in chiaro delle ATP Finals di tennis, ovvero il torneo di fine stagione del circuito maschile ATP, riservato ai migliori 8 giocatori in singolare e alle migliori 8 coppie in doppio. L’attesissimo torneo è iniziato ieri, domenica 9 novembre, e terminerà domenica 16 novembre.

Nella giornata di oggi, lunedì 10 novembre, debutteranno in campo proprio gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il primo affronterà Felix Auger-Aliassime, mentre il secondo sfiderà il tennista Taylor Fritz. Il match di Musetti potrà essere seguito alle 14 in diretta tv su Sky Sport (in particolare sul canale Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Il match che vedrà protagonista Jannik Sinner potrà invece essere seguito dalle 20.30 in diretta sia su Rai 2 che su Sky Sport e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now

Belve, quando torna e chi saranno i prossimi ospiti

I tantissimi fan di Belve non devono però preoccuparsi, perché per Francesca Fagnani quello di domani sarà soltanto uno stop momentaneo. Belve tornerà come di consueto il prossimo martedì 18 novembre in prima serata su Rai 2 alle ore 21.30. Come rivelato dalla stessa Fagnani attraverso i social, la prossima puntata vedrà tra gli ospiti in studio anche l’iconico ed irriverente Cristiano Malgioglio, che si racconterà senza filtri ripercorrendo i momenti più importanti della sua grande carriera nella musica e nel mondo della televisione e della sua vita privata. Insomma, un appuntamento come sempre imperdibile.

Belve continua ad essere, puntata dopo puntata, uno dei programmi Rai più amati di sempre sia in diretta che nella fruizione on demand. Senza contare l’ottimo coinvolgimento sui social, in particolare tra i giovani. Francesca Fagnani, con il suo stile diretto, spesso pungente, che rompe gli schemi dell’intervista tradizionale, continua a conquistare il pubblico, e anche nella prossima puntata non sarà certo da meno.

