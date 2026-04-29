Sal Da Vinci in lacrime a Belve, Francesca Fagnani lo fa crollare: perché
Sal Da Vinci si siede sullo sgabello più scomodo della televsione per un'intervista a tutto tondo tra aneddoti del passato, rivelazioni e sogni futuri
Nuovo appuntamento con Belve in onda nella prima serata di martedì 28 aprile 2026 su Rai 2. il talk show condotto da Francesca Fagnani continua a distinguersi per il suo stile diretto e senza filtri e anche questa sera il programma riporta al centro il confronto puro: uno sgabello, poche distrazioni e una serie di domande pensate per andare oltre la narrazione pubblica degli ospiti, mettendone in luce aspetti più personali e meno prevedibili. Emozionante, divertente e piena di colpi di scena è stata l’intervista a Sal Da Vinci, che a poche settimane dalla finalissima all’Eurovision si racconta tra aneddoti del passato e confessioni senza filitri. Scopriamo tutto quello che è successo
Belve, Sal Da Vinci tra commozione e risate
"Più che una belva io mi sento un cane meticcio che non farebbe male a nessuno" comincia Sal Da Vinci replicando alla prima domanda della conduttrice, che dopo aver ripercorso gli inizi carriera del cantante, inizia a provocarlo: "Le ha fatto male essere accostato alla musica neomelodica?" – "Non so se faccio musica neomelodica, io faccio musica e basta" replica l’ospite, che subito dopo viene incalzato con una domanda ancora più incisiva: "Aldo Cazzullo ha detto che la sua musica è perfetta per le feste dei camorristi, che cosa vuole rispondere?" – "Cazzullo non è un intenditore di musica, lo rispetto come giornalista e non voglio rispondere e cadere nella provocazione. Ho chiesto anche ai miei fan di fare la stessa cosa".
Si prosegue con domande sulla vita privata: "Lei e sua moglie state insieme da tantissimo tempo. Non avete mai avuto curiosità verso un’altra donna o un altro uomo?" – "Devo chiedere a lei. No non abbiamo mai avuto questi problemi" risponde Sal Da Vinci.
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"Lei fa sogni erotici?" domanda l’ospite rimandando al mittente il quesito appena ricevuto dalla padrona di casa, che replica a modo suo: "Io no, sono narcolettica e dormo presto". Altro momento divertente quando il fresco vincitore del Festival di Sanremo racconta di uno strano aneddoto avvenuto in Puglia: "Ero in un hotel di Trani e per tutta la notte ho sentito rumori stranissimi anche se ero da solo. Penso possa essere stato un fantasma".
"Cosa le piace del suo fisico e cosa non le piace proprio?" incalza la Fagnani – "Non amo la mia altezza ma mi piace il mio sorriso, ti piace?" scherza l’ospite, che poco prima di concludere si commuove parlando del padre: "Riporterei in vita mio papà per dirgli grazie per tutto quello che ha fatto e per avermi fatto innamorare di questo mestiere" conclude con le lacrime agli occhi.
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