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Sal Da Vinci in lacrime a Belve, Francesca Fagnani lo fa crollare: perché

Sal Da Vinci si siede sullo sgabello più scomodo della televsione per un'intervista a tutto tondo tra aneddoti del passato, rivelazioni e sogni futuri

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Nuovo appuntamento con Belve in onda nella prima serata di martedì 28 aprile 2026 su Rai 2. il talk show condotto da Francesca Fagnani continua a distinguersi per il suo stile diretto e senza filtri e anche questa sera il programma riporta al centro il confronto puro: uno sgabello, poche distrazioni e una serie di domande pensate per andare oltre la narrazione pubblica degli ospiti, mettendone in luce aspetti più personali e meno prevedibili. Emozionante, divertente e piena di colpi di scena è stata l’intervista a Sal Da Vinci, che a poche settimane dalla finalissima all’Eurovision si racconta tra aneddoti del passato e confessioni senza filitri. Scopriamo tutto quello che è successo

Belve, Sal Da Vinci tra commozione e risate

"Più che una belva io mi sento un cane meticcio che non farebbe male a nessuno" comincia Sal Da Vinci replicando alla prima domanda della conduttrice, che dopo aver ripercorso gli inizi carriera del cantante, inizia a provocarlo: "Le ha fatto male essere accostato alla musica neomelodica?" – "Non so se faccio musica neomelodica, io faccio musica e basta" replica l’ospite, che subito dopo viene incalzato con una domanda ancora più incisiva: "Aldo Cazzullo ha detto che la sua musica è perfetta per le feste dei camorristi, che cosa vuole rispondere?" – "Cazzullo non è un intenditore di musica, lo rispetto come giornalista e non voglio rispondere e cadere nella provocazione. Ho chiesto anche ai miei fan di fare la stessa cosa".
Si prosegue con domande sulla vita privata: "Lei e sua moglie state insieme da tantissimo tempo. Non avete mai avuto curiosità verso un’altra donna o un altro uomo?" – "Devo chiedere a lei. No non abbiamo mai avuto questi problemi" risponde Sal Da Vinci.

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"Lei fa sogni erotici?" domanda l’ospite rimandando al mittente il quesito appena ricevuto dalla padrona di casa, che replica a modo suo: "Io no, sono narcolettica e dormo presto". Altro momento divertente quando il fresco vincitore del Festival di Sanremo racconta di uno strano aneddoto avvenuto in Puglia: "Ero in un hotel di Trani e per tutta la notte ho sentito rumori stranissimi anche se ero da solo. Penso possa essere stato un fantasma".
"Cosa le piace del suo fisico e cosa non le piace proprio?" incalza la Fagnani – "Non amo la mia altezza ma mi piace il mio sorriso, ti piace?" scherza l’ospite, che poco prima di concludere si commuove parlando del padre: "Riporterei in vita mio papà per dirgli grazie per tutto quello che ha fatto e per avermi fatto innamorare di questo mestiere" conclude con le lacrime agli occhi.

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