Belve, stavolta sul web è flop: "La puntata degli umili". Poi l’accusa: "Mi sto annoiando" Magnini e Colombari affossati dai social per la scarsa umiltà. Il pubblico, invece, apprezza Orietta Berti: "Menomale che ci sei tu".

Puntata amara per Belve. Ieri sera, martedì 25 novembre 2025, l’appuntamento con il talk di Francesca Fagnani non è piaciuto al pubblico, che sui social non si è risparmiato con commenti negativi e giudizi taglienti sugli ospiti. Nonostante il commovente intro in omaggio a Ornella Vanoni, il web non ha apprezzato per nulla le interviste a Filippo Magnini e Martina Colombari: entrambi sono stati considerati noiosi e troppo pieni di sé, tanto da spingere i telespettatori a cambiare canale.

Uniche note positive lo spazio dedicato con Maria De Filippi e la simpatica confessione sulla sua passione per il Burraco e il giocare online con lo pseudonimo Diabolik, e la simpatia genuina di Orietta Berti, altra ospite della serata. La cantante, pur senza regalare vero e proprie clip iconiche, che solitamente invadono il web post puntata di Belve, ha conquistato il pubblico con la sua sincerità e tanta ironia.

Social annoiati da Belve: pioggia di critiche alla puntata del 25 novembre

Quella di ieri sera è stata, forse, la puntata meno apprezzata di questa stagione di Belve. Solitamente, durante la messa in onda e subito dopo, il talk diventa virale sui social: centinaia di clip, meme, e un hashtag che va subito in trend. Questa volta, invece, niente, il nome del programma non è entrato neanche nella top Italia, e sul web è stata solo una pioggia di critiche. Ad affossare l’appuntamento le interviste a Filippo Magnini e Martina Colombari, i due concorrenti di Ballando con le Stelle che sono stati considerati un tripudio di egocentrismo e scarsa umiltà.

Su X, tantissimi i commenti negativi su loro due: "Magnini logorroico ma non interessante, almeno a me sta annoiando questa intervista", "Mi spiace ma Martina Colombari che parla in terza persona e guarda in camera, mi sembra molto artefatta, tutto studiato, dalla prima parola all’ultima", "Tra Magnini e Colombari è la puntata degli umili", "Ma è una puntata di Belve o una gara a chi è più egocentrico?" , "Stasera tutti molto modesti e simpatici", "Magnini sta stracciando la Colombari sul fronte umiltà", "Cambio canale. Alla prossima", "La puntata della modestia stasera", "Che noia…quando finisce", "Magnini è praticamente la Colombari al maschile. Per oggi cambio canale".

A piacere tanto, invece, lo spazio di Orietta Berti, nonostante non abbia dato molto materiale per le solite clip, la sua genuinità ha colpito: "Orietta menomale che ci sei stata tu", "Avrei preferito vedere tre volte di fila l’intervista di Orietta", "Orietta batte Martina 1000 a zero", "Quella ad Orietta berti sarà la mia intervista comfort", "Quella a Orietta Berti a mani basse una delle interviste più divertenti di Belve!!", "Ma è una puntata di belve o una gara a chi è più egocentrico? Orietta menomale che ci sei stata tu".

