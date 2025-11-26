Belve, pagelle: l'omaggio a Ornella Vanoni (9), Orietta Berti (8) belva super (a sorpresa) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di martedì 25 novembre 2025 del programma di Francesca Fagnani

Martedì 25 novembre 2025si è rinnovato su Rai Due, l’atteso appuntamento settimanale con Belve. Il programma cult della seconda rete della tv pubblica, guidato da Francesca Fagnani si è aperto con un omaggio a Ornella Vanoni.

La grande artista milanese, scomparsa venerdì scorso, è presente nel programma sin dalla sua prima puntata, attraverso la sua voce e il suo celebre brano L’Appuntamento, colonna sonora ormai inconfondibile delle interviste senza filtro della giornalista romana. Fagnani oltre a rivolgere il suo saluto a Ornella Vanoni, con parole di ringraziamento con parole di ringraziamento per gli insegnamenti lasciati alla cantante, oltre che per il suo brano eterno, ha anche mandato in onda un breve sunto dell’intervista fatta all’artista l’unica volta in cui fu, anche lei ospite di Belve.

Dopo questo dovuto omaggio è iniziata la serata vera e propria che ha visto arrampicarsi sullo sgabello degli studi di Rai Due la cantante Orietta Berti, la ex miss Italia e attuale concorrente di Ballando con le Stelle Martina Colombari e l’ex re del nuoto azzurro e anche lui ora ballerino del sabato sera di Rai Uno, Filippo Magnini. Non è mancata nemmeno in questa puntata, l’incursione di Maria De Filippi.

Scopriamo dunque come è andata, secondo noi, la serata, con le pagelle della puntata di martedì 25 novembre di Belve.

Belve, pagelle della puntata di martedì 25 novembre

Ornella Vanoni, voto: 9. Non solo le parole della conduttrice Francesca Fagnani che la ringrazia per il brano che fa da colonna sonora al programma, ma anche perché "ti siamo tutti debitori per averci insegnato la libertà e l’ironia, e noi in questo segno andiamo avanti", ma anche le parole della stessa cantante compongono un ricordo di Ornella Vanoni vivido e tenero. La sentiamo parlare in pochi minuti di canne, di abbracci, di solitudine, di gioie, di famiglia, e del suo funerale e anche intonare lei stessa, senza base, qualche strofa de L’Appuntamento. Un bel ricordo.

Orietta Berti, voto: 8. Orietta Berti è il primo ospite della puntata di martedì 25 novembre di Belve ed è quello che, durante la serata, senza dubbio, stupisce di più. Intanto tira fuori una simpatia irresistibile, soprattutto quando racconta aneddoti davvero bizzarri che la vedono protagonista, ma sempre insieme all’inseparabile (da 61 anni) marito Osvaldo. Succede, per esempio, quando racconta di una vendetta al peperoncino perchè l’incauto coniuge le ha potato degli oleandri del giardino che amava molto o anche, sempre in tema di peperoncino, quando le mostra come usare lo spray difensivo che le ha comprato ed entrambi rimangono sotto la nube "di ritorno" della sostanza, perdendo autonomia per addirittura un quarto d’ora. Un’intervista molto divertente, in cui non mancano però passaggi più duri, come quando la cantante ripercorrre l’ostracismo, addirittura il disprezzo, subito dopo il suicidio di Luigi Tenco che, in quella notte a Sanremo lasciò un biglietto dicendo che il suo gesto era contro un Festival che premiava canzoni come quella di Orietta Berti. Per poi concludere con un finale umano e malinconico, nel ricordo della nipote Oriettina, che si è "ammalata a 17 anni, se ne è andata in cielo a 21".

Martina Colombari, voto: 7. La ex miss Italia, durante la sua intervista a Belve, oscilla tra sfrontatezza, soprattutto quando nella prima parte si parla della sua bellezza, un’arma che giustamente rivendica come tale, ma su cui dice anche che, secondo lei spesso ha fatto scattare delle discriminazioni, o anche quando si parla dell’indubbio fascino con cui ha potuto, in gioventù, avere qualsiasi uomo abbia voluto (tranne Jovanotti), e invece, la parte più fragile della sua storia, quella che riguarda le vicende del figlio Achille. Su tutto però trionfa il lungo amore con il marito, Alessandro Billy Costacurta, con cui stanno insieme da 30 anni. Come nota Francesca Fagnani, entrambi, quando parlano delle vicende della loro famiglia, dicono di essersi appoggiati all’altro e lodano la forza dell’altro, segno davvero che questo peso enorme che si sono trovati a dover portare lo hanno condiviso e affrontato insieme. Non sfugge poi, il lungo silenzio di fronte alla domanda: "ha tutto per essere felice?". Di certo un’intervista che mette in luce una personalità che va oltre lo stereotipo di cui parla a inizio chiacchierata la stessa Martina Colombari, della miss bella, con uomini importanti e una bella e invidiabile vita da sogno o della bellezza da copertina che lì si ferma.

Filippo Magnini, voto: 7. A Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai Uno in cui quest’anno è concorrente, Selvaggia Lucarelli gli ha appiccicato l’etichetta di "rosicone", ma durante l’intervista con Francesca Fagnani, se viene fuori una certa permalosità, esce tutta la personalità, a tratti debordante, dell’ex re del nuoto italiano, che si conferma un tipo senza peli sulla lingua. E’ molto diretto infatti, rispondendo a ogni domanda: dalle bordate lanciate alla ex Federica Pellegrini "non c’è stato rispetto, non è stata una bella storia", alle rivalità nel mondo dello sport, dalla vanità che esce fuori più e più volte, fino alla dolorosa vicenda doping ("ho pianto tutti i giorni per tre anni"), all’amore per la moglie Giorgia Palmas, alla commozione parlando delle figlie ma anche dei nonni. Anche lui ha promosso a pieni voti l’esame Belve.

