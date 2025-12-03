Belve, pagelle: De Filippi emozionata (7), Salerno "beccata" (8), ma le Belve graffiano meno (6) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di martedì 2 dicembre 2025 del programma guidato da Francesca Fagnani

Ultima puntata di Belve per questa edizione, martedì 2 dicembre in prima serata su Rai Due. Francesca Fagnani apre le porte del suo studio a tre ospiti più una per l’ultimo appuntamento con le sue interviste senza filtri. Anche in questa serata, il menù è ricco e vario, ma dobbiamo anche dire che questo quarto e ultimo appuntamento ci conferma la sensazione che abbiamo avuto nelle scorse settimane: le Belve, purtroppo, graffiano sempre meno.

Ad arrampicarsi sul volutamente scomodo sgabello del programma cult di Rai Due, pronta a farsi cuocere a fuoco lento dalle domande di Francesca Fagnani è, per prima, una grande attrice che è di diritto nella storia del cinema italiano, e che ha avuto però anche il coraggio di reinventarsi più volte. Anche la sua vita privata è stata movimentata e piena, insomma, un ospite perfetto per Belve, Stefania Sandrelli.

Dopo di lei è arrivata in studio un’icona del pop anni’80 quando con la canzone (e il video clip) Boys conquistò eserciti di fan in tutto il mondo, eppure la storia che si porta sulle spalle Sabrina Salerno non è la più leggera del mondo e la svela parlando con le conduttrice.

Questa sera, a un paio di domande, ma importanti, di Francesca Fagnani si sottopone anche Maria De Filippi presenza fissa di queste quattro puntate.

A chiudere la serata l’intervista con l’ex tennista e ora concorrente di Ballando con le Stelle, Fabio Fognini. Ma quali sono stati i momenti migliori e quelli meno forti di questa lunga serata di confessioni e racconti senza filtri? Scopriamolo con le nostre pagelle della puntata di Belve di martedì 2 dicembre 2025.

Belve, pagelle 2 dicembre 2025

Sabrina Salerno, voto: 8. Quella con Sabrina Salerno è sicuramente l’intervista migliore della serata, un po’ per il carattere e il piglio prettamente "belvico" che la cantante mostra subito, pochi secondi dopo essersi inerpicata sull’iconico sgabello degli studi Fabrizio Frizzi, e un po’ per la sua storia che è veramente singolare e intensa, sia nella vetta di un successo incredibile raggiunto in tutto il mondo quando era giovanissima, sia nel dolore enorme che si porta dietro, quello di una bambina cresciuta praticamente da sola, con una mamma in difficoltà, un padre sparito e con cui i rapporti saranno dolorosi e travagliati anche dopo averlo trovato, e lei sballottata tra zia e nonni, fino all’esperienza con un manager senza scrupoli. Insomma, veramente tanta roba. Per non dire di un misterioso collega "che ha fatto la storia della musica italiana, che l’ha corteggiata per un anno al telefono e di cui si era un po’ innamorata. "Baglioni?" butta lì la Fagnani e lei fa una faccia che sembra dire: "Beccata!", ma non lo ammette mai nonostante i numerosi tentativi che, a quel punto si sente in dovere di fare la conduttrice.

Maria De Filippi, voto: 7 Maria De Filippi ha fatto emozionare decine di persone nei suoi programmi, soprattutto n C’è posta per te, e questa sera invece vediamo emozionarsi lei, fino ad arrivare ai lucciconi agli occhi e alla voce spezzata che fa fatica ad andare avanti in quello che vuole dire. Ospite specialissima per quattro puntate in cui si è divertita a invertire i ruoli e a intervistare Francesca Fagnani, questa sera le cose tornano nel loro ordine naturale, e lei si ritrova a dover rispondere ad alcune domande, soprattutto a una, tra quelle classiche delle interviste "belviche": "se potesse riportare in vita qualcuno, chi sarebbe e perchè?"E lei dice tre persone, in un crescendo di fatica: il papà, la mamma e "Maurizio, perchè sono stata attenta a che non soffrisse il dolore, ma non so se all’ultimo ha sofferto e vorrei chiederglielo", dice, con grande difficoltà.

Stefania Sandrelli, voto: 6,5. Stefania Sandrelli era l’ospite da cui ci attendevamo di più e, per questo, quella da cui siamo rimasti un po’ delusi. Un monumento del cinema italiana, una vita intensa tra successo conosciuto da giovanissima, grandi amori che fecero scandalo (leggi Gino Paoli) e tanta vita. Eppure della conversazione, nonostante tutte queste promettentissime promesse e tutta questa carne al fuoco, non vola mai. A un certo punto, all’inizio, dice che vuole fare "una cosa (cioè un’intervista) carina con Fagnani, poi si ripassa il gloss sulle labbra in diretta, in più passaggi ammicca lasciando sottintesi maliziosi e, insomma, forse il problema è che è arrivata troppo preparata su come trasformare l’intervista in un cult social…

Fabio Fognini, voto: 6. Anche da lui, sinceramente, ci aspettiamo di più. La faccia di bronzo c’è ma se dovessimo dargli una definizione, parleremmo di sbruffoneria più che di sfrontatezza. Avendo ancora in mente l’intervista di Magnini la scorsa settimana, possiamo dire che tra le due non c’è stato match. E, a vincere, non è stato l’ex tennista.

Belve, voto: 6. E arriviamo a un riflessione generale su questa edizione del programma cult di Francesca Fagnani che chiude quattro puntate che confermano un’impressione che avevamo avuto già sul finale della scorsa stagione: le Belve rischiano l’estinzione, e comunque non graffiano più come una volta. I motivi sono tanti, a iniziare dal fatto che i caratteri complessi e infuocati, e le storie di vita quasi incredibili che hanno fatto la fortuna della trasmissione, insomma, gli ospiti all’altezza, ormai sembrano scarseggiare, dopo anni di faccia a faccia senza filtri. Ora chi chiamo? Immaginiamo sia una delle domande che la Fagnani si fa a inizio stagione più complicate a cui rispondere. L’altro elemento è fisiologico, Belve è un programma cult, va avanti ormai da qualche anno, e gli ospiti si aspettano le domande, almeno le molte domande standard della conduttrice e sanno anche bene come arrivare all’effetto cult o, almeno, all’effetto meme, e questo ha fatto perdere spontaneità e quindi forza agli incontri. E’ un dispiacere dirlo, ma sembra che le belve, se non si corre in qualche modo ai ripari, rischino di perdere il loro graffio.

