Belve, pagelle: Fagnani spiona (8), Maria De Filippi asso nella manica (7,5), Belen senza freni (7) Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione del programma cult di rai due in onda martedì 28 ottobre 2025

L’attesa è finita e martedì 28 ottobre, in prima serata su Rai Due, Francesca Fagnani è tornata ad arrampicarsi sull’iconico sgabello della sua trasmissione pronta a domare nuove Belve. Nella prima puntata della nuova stagione, le coraggiose che si sono fatte rosolare al fuoco lento delle domande della giornalista sono state Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e la controversa tiktoker napoletana Rita de Crescenzo. Ma non solo. Perchè Fagnani ha calato anche un asso nella manica: la conduttrice ha infatti convinto Maria De Filippi ad essere con lei in questa nuova stagione del suo programma cult e abbiamo capito sin dalla prima puntata che il suo sarà uno spazio fisso, quello in cui si svolgerà l’intervista "belvica" che vede De Filippi a fare le domande e Fagnani a dover rispondere ad alcuni dei suoi classici quesiti a iniziare da "che belva si sente?".

Ma come è andata la prima puntata della nuova stagione di Belve? Scopriamolo con le nostre pagelle sulla prima serata del 28 ottobre 2025.

Belve, pagelle (28 ottobre 2025)

Francesca Fagnani in grande spolvero, voto: 8. Che dire, Francesca Fagnani è ripartita letteralmente col botto. Le ospiti della prima puntata si sono rivelati tutti e tre nomi azzeccatissimi, perfetti per raccontarsi tra luci e ombre e sufficientemente sfrontate da non dover sfuggire praticamente nessuna delle sue domande. Ma stasera, per la prima volta vediamo anche lei sulla graticola, per un’intervista che, a quanto si è capito durerà parecchie puntate e l’inizio promette benissimo. Alla domanda dell’intervistatrice speciale Maria De Filippi sulle belvate, rivendicate e di cui si pente arrivano subito risposte che fanno letteralmente volare il pubblico social. La giornalista rivendica di essersi finta più volte, quando era una sconosciuta, la segretaria di Confalonieri per assicurarsi un posto al ristorante dove voleva cenare e che era tutto pieno, ma si pente della di una belvata classica: l’aver spiato, a inizio relazione il cellulare del suo compagno, Enrico Mentana e di essersi sostituito a lui nella risposta ai messaggi di non meglio precisate "signorine". Attività conclusasi quando lui ha deciso di proteggere il suo telefono con "una password blindata". "Però, me ne pento", ripete almeno due volte, non si capisce bene quanto contrita, la belva che doma le belve.

Maria De Filippi asso nella manica, voto: 7,5. Boom! C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato il misterioso ruolo speciale affidato in questa nuova edizione di Belve a Maria De Filippi e l’attesa è stata ripagata quando queen Mary ha fatto il suo ingresso negli studi Fabrizio Frizzi, prendendone con molta naturalezza possesso e introducendo la sua ospite Francesca Fagnani. Per fare cosa? Beh per fare quello che si fa nello studio di Belve, ovvero un’intervista a 360 gradi e assolutamente senza filtri e senza sconti alla conduttrice che, per una volta, si siede nello sgabello dei torchiati e da lì su osserva: "Il mondo è diverso da qua!" Per poi adattarsi alla situazione e tirare fuori la sfrontatezza che ricerca nei suoi ospiti anche grazie allo spirito di Maria De Filippi che si presta divertitissima alla situazione. Un’intervista di cui abbiamo avuto solo un assaggio e che si svilupperà nei prossimi appuntamenti del programma, e che si annuncia già lo spazio più atteso delle prossime puntate.

Belen Rodriguez senza freni, voto: 7. Una delle cose fondamentali per la riuscita di una puntata di Belve è, sicuramente, la scelta azzeccata degli ospiti che devono avere oltre a un vissuto complesso e interessante che permetta a Francesca Fagnani di scavare con le sue domande, anche una faccia tosta necessaria per sostenere a testa alta le verità più scomode. In questa prima puntata di Belve 2025, a livello di sfrontatezza, e non ne avevamo alcun dubbio, a svettare è Belen Rodriguez. L’argentina è sempre stata una donna schietta e senza peli sulla lingua e, anche questa sera non delude e si apre generosamente, su ogni tipo di domanda, affrontando qualsiasi domanda a testa alta. Dalla vita professionale a quella privata, Belen risponde a tutto, e fa sorridere che alla domanda sulle sue trasgressioni, l’unica, si ritragga dicendo che la sua trasgressione è una sola ma non la può condividere perchè ha un lato oscuro, quando quello stesso lato oscuro lo ha già ampiamente raccontato non sottraendosi a nessuna sollecitazione della conduttrice. E quando c’è tale disponibilità il meccanismo di Belve funziona perfettamente.

Rita De Crescenzo tra luci e ombre, voto: 6,5. L’ospite più discussa si è rivelata comunque un soggetto perfetto per Belve. Le domande della conduttrice non hanno risparmiato, soprattutto nella parte finale, gli aspetti più spigolosi e controversi della vita della sua ospite, e la sua intervista non si è quindi limitata a una pericolosa semplificazione macchiettistica ma ha tirato fuori non solo un vissuto intriso di abbandono e violenza, non solo il lato trash e baraccone della tiktoker napoletana, ma non ha rinunciato ad andare a fondo sugli aspetti controversi di una vita borderline. Così si fa.

