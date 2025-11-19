Belve, pagelle: Maria De Filippi a catechismo (9), Malgioglio si emoziona (8), Eva Herzigova grande flop (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di martedì 18 novembre del programma di Francesca Fagnani

Nuovo martedì sera e nuova puntata di Belve in prima serata su Rai Due il 18 novembre. Francesca Fagnani riaccoglie nello studio del programma cult di Rai Due nuovi ospiti, questa sera ben quattro, che non temono di arrampicarsi sullo sgabello del programma più seguito della seconda rete Rai, per sottoporsi al fuoco di fila delle domande della giornalista. Senza dimenticare la presenza fissa (di lusso) di quest’anno: quella di Maria De Filippi che anche questa sera fa la sua attesa incursione.

Gli ospiti accolti nella terza puntata della nuova edizione del programma di intervista della seconda rete Rai dalla padrona di casa sono stati: il paroliere Cristiano Malgioglio, ormai anche conosciutissimo personaggio televisivo, la top model Eva Herzigova, Genny Urtis e la rapper campana Big Mama.

Scopriamo ora, secondo il nostro giudizio, quali sono stati i momenti migliori e quelli meno coinvolgenti di questa lunga serata di confessioni con le pagelle della puntata di martedì 18 novembre di Belve.

Belve, pagelle di martedì 18 novembre

Maria De Filippi, voto: 9. L’incursione di Maria De Filippi a metà serata, anche questa sera si conferma un godibile momento di leggerezza, tanto più che l'"interrogazione" di Francesca Fagnani è centrata sul catechismo dove- il pubblico lo scopre grazie all’intervento mariano- la giornalista negli anni della gioventù fu bocciata. Un divertente ripassino, che vede anche a un certo punto un ribaltamento di ruoli tra interrogante e interrogata, comunque uno spazio che, rimane divertente.

Cristiano Malgioglio, voto 8. La cosa che ci è piaciuta di più dell’intervista di Cristiano Maglioglio è che ci sembra che, per una volta, tra un aneddoto esagerato e l’altro sia emersa una verità, almeno nella parole che hanno sfidato un evidente emozione quando si è trovato, a fine intervista a parlare della madre, e della lettera che le ha scritto e le ha lasciato sul cuore quando è stata sepolta. Lì la voce ha palesemente tremato e, per una volta, tra fantasia e incontri mirabolanti, la cosa più forte è stata la schiettezza dell’emozione trasmessa.

Big Mama, voto: 7,5. E, a proposito di emozioni evidenti, anche per Big Mama, ripercorrere a parole certe durezze vissute nell’infanzia ha riportato a galla sensazioni forti che le hanno rotto la voce. Dice, a inizio intervista, la rapper, che vorrebbe essere considerata prima di tutto "una donna potente", di certo rimane potente il modo in cui parla di bullismo da ex vittima, che dice che ancora oggi, quando mette piede in una scuola, nonostante i ragazzi la accolgano come quella che ormai è, ovvero un’artista famosa che amano, e la circondino di affetto, lei trema e sente nella sua testa una paura che non se ne va mai. Così come, parlare ai bambini vittime, le fa venire da piangere pensando a quello che stanno passando, ed è proprio di questa testimonianza che si ha bisogno, da cui ancora trasuda dolore, ma una testimonianza di certo sempre potente.

Eva Herzigova, voto: 5. Ricordate le interviste mitologiche di Francesca Fagnani a due miti della passerella come Bianca Balti e Carla Bruni? A sorpresa due dei personaggi più "belvici" di tutta la storia di Belve. Ora che le avete ricordate, dimenticatele, perchè non basta venire da quel mondo lì per avere tutta quella roba da raccontare, e quello spirito con cui raccontarlo e la prova è l’intervista sciapa a Eva Herzigova. Bellissima oggi (che dice di essere in menopausa) come ieri, quando faceva parte del gruppo di super top model che hanno segnato un periodo preciso della storia della moda. Eva Herzigova, con il suo fascino e la sua bellezza bionda e perfetta, emana luce attorno a se, ma quando deve dialogare, aprirsi, confessare belvate, proprio non ce la fa. Si trincera in sorrisi e risate, dice di non aver mai detto cose che ha detto in interviste degli anni passati, per non parlare della risposta pronta, questa sconosciuta. Era l’intervista da cui ci aspettavamo di più, è stata quella che ci ha dato di meno: zero confidenze, zero segreti, zero risposte fulminanti. Che peccato!

Genny Urtis, voto: 5. Genny Urtis è un fiume in piena. Cosa da raccontare non le mancano certo, ma il racconto è debordante e non si capisce dove arrivi la voglia e il mestiere di cercare di rimanere impressi con qualche frasetta wannabe choc e dove inizi il racconto reale, anche se da qualche parte qualche scampolo di realtà, non certo luccicante, viene fuori. La cosa più rilevante rimane la perdita della scarpa in diretta, come una Cenerentola al contrario. Un evento che Fagnani commenta con: "Che regalo guardi!" già pregustando la viralità del momento.

La durata, voto: 3. Un ospite in più vuol dire solo una cosa: allungamento dell’orario della trasmissione. Che la scelta sia dovuta a uno stratagemma pensato in funzione della volontà di migliorare gli ascolti (una disgraziata pratica ormai parecchio comune), o chissà a cos’ altro, non importa: il risultato è rovinoso. Ogni intervista di Francesca Fagnani è un dialogo serrato con il proprio ospite e quattro interviste in una sera sembrano veramente troppe da sostenere, soprattutto se si finisce poi a notte fonda.

