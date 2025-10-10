Trova nel Magazine
Belve, quando inizia e chi saranno gli ospiti delle nuove puntate: si parte con la regina del gossip

Il programma più scomodo e temuto della tv italiana torna dal 28 ottobre, con nuove interviste pronte a far discutere.

Francesca Fagnani è pronta a riportare Belve in prima serata su Rai 2. Il programma più scomodo e temuto della tv italiana torna dal 28 ottobre, con nuove interviste pronte a far discutere. La nuova stagione è stata costruita con nomi capaci di accendere subito la curiosità del pubblico, e la conduttrice lo ha detto chiaramente: "Un ospite sbagliato significa una puntata sbagliata".

E in effetti il primo grande colpo è già stato svelato: sarà Belen Rodriguez a inaugurare questa nuova stagione. Dopo anni di rifiuti, la showgirl argentina ha ceduto al corteggiamento di Fagnani e si siederà sullo sgabello di Belve. Una scelta che promette scintille, soprattutto dopo i mesi di gossip sulla sua vita privata e le tensioni familiari con Cecilia e Ignazio Moser.

Se volete scoprire tutta su questa edizione di Belve e conoscere gli altri ospiti, guardate il Video!

