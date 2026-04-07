Belve, non solo vip per Francesca Fagnani: nella nuova edizione anche persone comuni e torna Belve Crime. Anticipazioni, ospiti e puntate
Da Amanda Lear alla versione più oscura con la possibile partecipazione di Raffaele Sollecito: ecco cosa vedremo.
Belve è pronto a riprendersi la scena. Dal 7 aprile, in prima serata su Rai 2, torna uno dei programmi più riconoscibili e discussi degli ultimi anni con alla guida, ancora una volta, Francesca Fagnani, volto simbolo di un format che ha saputo reinventare il genere dell’intervista televisiva con uno stile diretto, tagliente e senza concessioni. La nuova edizione si preannuncia ricca e articolata: otto puntate complessive, con cinque dedicate al format classico e tre allo spin-off Belve Crime.
Tra le novità spicca l’introduzione di una nuova ‘striscia‘ fissa: brevi segmenti dedicati ai provini di persone comuni, nati da una call lanciata nelle scorse edizioni e ora entrati stabilmente nel racconto del programma. E poi, come da tradizione, grande curiosità ruota attorno agli ospiti (Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e l’ex gieffina Zeudi Di Palma nella prima puntata), e potrebbero arrivare persino Carlo Conti e Tony Pitoni.
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Accanto alle interviste ai vip torna anche Belve Crime, lo spin-off che porta il format su un terreno più cupo e investigativo, e che questa volta pare vedrà anche uno dei personaggi più discussi della cronaca nera degli ultimi anni. Curiosi di scoprire tutto? Non perdetevi il Video!
Guida TV
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09 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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