Belve, Monica Setta boccia Zeudi Di Palma: "È un grande no", promossa Micaela Ramazzotti: "La più grande attrice italiana" Tra elogi convinti e bocciature senza appello, la conduttrice di Storie di Donne al Bivio interviene sulle ultime interviste del programma di Francesca Fagnani e accende il dibattito.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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C’è chi guarda, commenta e poi passa oltre, e chi invece sceglie di dire la propria apertamente. Monica Setta appartiene alla seconda categoria. Nelle ultime ore la giornalista e conduttrice ha espresso sui social un giudizio netto sulle intervistate di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che, stagione dopo stagione, continua a far discutere per il tono diretto delle domande e per le risposte spesso spiazzanti degli ospiti.

Belve, Monica Setta commenta Zeudi Di Palma

A far esplodere il confronto online è stato soprattutto un post dedicato a Zeudi Di Palma, ex protagonista del Grande Fratello, intervistata nell’ultima puntata. Monica Setta non ha usato mezzi termini e ha scritto: "Magari è da rivedere ma Zeudi Di Palma è un grande NO". Una frase breve, lapidaria, che ha acceso la miccia tra fan e non della gieffina. Il pubblico si è iinfati mmediatamente diviso. Da una parte chi ha applaudito la schiettezza della conduttrice, con commenti come "Monica voce della verità", "Adoro questi giudizi", "Monica una di noi". Dall’altra parte, invece, non sono mancate le critiche, anche piuttosto dirette: "Una ragazza educata e intelligente oltre che vera e perbene. Non è né per lei, né per la tv italiana, composta solo da gente finta che fa parte di determinati circoletti" oppure "Il mondo è bello perché è vario e menomale! Anche a lei sarà capitato agli inizi di fare non delle grandi interviste, eppure nessuno le ha detto "è un grande NO". Un po’ di tatto e di empatia nella vita non guasta" . Non sono mancati nemmeno gli avvertimenti ironici: "Oddio, no, ti metti contro il suo fandom", "Aiuto, adesso arriveranno le fanatiche".

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Gli elogi a Micaela Ramazzotti e Amanda Lear

Se per Zeudi Di Palma il giudizio è stato severo, ben diverso è stato il tono riservato ad altre ospiti della trasmissione. Monica Setta ha infatti speso parole entusiaste per Micaela Ramazzotti, definendo l’intervista "Molto bella, originale, intensa l’intervista a Micaela Ramazzotti. La più grande attrice italiana? Si. Magnifica". Un riconoscimento che sottolinea quanto abbia apprezzato la sincerità e la profondità delle risposte offerte in studio.

Anche Amanda Lear, protagonista di una chiacchierata brillante e ricca di spunti, ha conquistato la conduttrice. L’intervista alla diva è stata commentata con un semplice ma eloquente "Bella intervista. Forte". Ma non solo. Monica Setta ha voluto sottolineare anche il lavoro di Francesca Fagnani, citando una delle domande più dirette poste in studio: "Francesca ha chiesto, ‘posso chiederle quanto si drogava e di cosa?". E viene fuori tutto. Brava, le domande si fanno. Tutte. Davvero bella questa intervista".

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