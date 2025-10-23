Belve 2025 sarà diverso, Fagnani s’inverte con Maria De Filippi: cosa succede e cosa cambia A Belve inversione di ruoli, Maria De Filippi intervista Fagnani e tanti ospiti annunciati per la nuova stagione: ecco le prime anticipazoni.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Raiplay

La nuova edizione di Belve, in partenza il 28 ottobre su Rai, promette di sorprendere il pubblico con alcune novità che rischiano di ribaltare le aspettative dei telespettatori. Tra i cambiamenti più interessanti, emerge un’inversione dei ruoli che attirerà inevitabilmente l’attenzione dei fan: sarà Maria De Filippi, la storica conduttrice di Canale 5, a intervistare Francesca Fagnani, portando una ventata di originalità in un talk show che ha sempre puntato sulla diretta e sulla capacità della giornalista di scavare nella vita dei protagonisti.

Belve 2025, svelato il ruolo di Maria De Filippi

Questo scambio di ruoli rappresenta un momento eccezionale nella carriera di Fagnani, che accetta di mettersi dall’altra parte della scrivania proprio per la presenza "sacra" di De Filippi. Come anticipa Fanpage, la partecipazione della conduttrice di Amici non sarà limitata a un’apparizione singola, ma si estenderà a tutte e cinque le puntate. In ciascuna di esse, Maria porrà una domanda a Francesca Fagnani, in un gioco di ruoli che la giornalista accetta come eccezione, proprio per la rilevanza della sua ospite.

La registrazione dei contributi di De Filippi è in corso in queste ore, giovedì 23 ottobre. La conduttrice non sarà fisicamente presente negli studi Rai dove viene registrato Belve, ma interverrà in collegamento. Al momento non è chiaro in quale momento della puntata verranno trasmessi i suoi interventi. Oltre a questa novità, la nuova stagione di Belve si annuncia ricca di ospiti di grande interesse.

L’annuncio e il dibattito sul programma di Francesca Fagnani

Dopo l’annuncio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, che ha già acceso un vivace dibattito tra i fan e sui social, la lista degli ospiti confermati continua a suscitare grande curiosità. Tra i nomi già svelati figurano personalità di spicco del mondo dello spettacolo e della politica: Belén Rodriguez, icona di stile e talento della televisione italiana; l’attore britannico Rupert Everett, noto per i suoi ruoli iconici sia al cinema che a teatro; e l’ex presidente della Camera dei deputati Irene Pivetti, figura di grande rilievo nel panorama politico italiano. A questi si aggiungeranno altri protagonisti, i cui nomi saranno rivelati di settimana in settimana, contribuendo a mantenere alta l’attesa e la suspense attorno alla nuova stagione.

Con questo scambio di ruoli e una line-up di ospiti di alto profilo, Belve 2025 si prepara a offrire un’edizione diversa dal solito, pronta a sorprendere il pubblico con interviste inedite e momenti di grande impatto. Nonostante le novità, il programma continuerà a mantenere intatto il suo stile distintivo, diretto e provocatorio, che da sempre contraddistingue il lavoro di Francesca Fagnani, garantendo conversazioni autentiche

